New York, primul oraș important din SUA în care străinii vor putea vota în alegerile locale

Această lege locală, adoptată cu 33 de voturi pentru, 14 împotrivă şi două abţineri urmează să permită "rezidenţilor permanenţi legali" şi "persoanelor autorizate să lucreze în Statele Unite" care locuiesc în New York şi nu au cetăţenie americană să participe la alegerile municipale.Mai mulţi aleşi democraţi ai consiliului municipal au salutat un vot istoric, la fel ca şi asociaţiile pentru apărarea drepturilor imigranţilor. Această măsură ar putea afecta aproximativ un milion de străini care locuiesc în New York, dintr-un total de 9 milioane de locuitori.Capitala culturală şi economică a Estului american, bastion democrat şi progresist, a adoptat această măsură într-un moment în care dezbaterile privind accesul minorităţilor la vot sunt recurente în Statele Unite. Mai multe state americane au luat măsuri în ultimele luni, recurgând la acuzaţiile nefondate de fraudă prezidenţială din 2020, pentru a adopta legi menite să restrângă dreptul la vot, potrivit criticilor.La sfârşit de mandat, primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, şi-a pus întrebări în legătură cu autoritatea legală a metropolei de a permite votul străinilor în raport cu statul New York, asigurând totodată că nu se va opune. Dacă va fi implementată, măsura ar putea intra în vigoare de la începutul anului 2023.