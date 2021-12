Berlusconi anunță că vrea să fie președintele Italiei / Miliardarul nu pare descurajat de scandalul sexual ”Bunga bunga”, de problemele de sănătate și de vârsta înaintată

Miliardarul, o figură extrem de controversată

Silvio Berlusconi își face campanie singur fără nicio jenă

Doar o mutare în jocul negocierilor?

Parlamentul va alege un nou șef de stat la începutul anului viitor, iar Berlusconi, în vârstă de 85 de ani, este primul care se propune pentru o cursă care ar putea transforma peisajul politic italian, dar care nu are candidați oficiali.În calea sa se află obstacole substanțiale, dar el se promovează cu același avânt care l-a ajutat să câștige trei alegeri parlamentare și să devină cel mai longeviv premier italian postbelic."M-am întâlnit cu el de două ori în ultimele două săptămâni și a fost total entuziasmat", a declarat un deputat din partidul Forza Italia al lui Berlusconi, care a cerut să nu fie numit.El a fost exclus temporar din funcțiile publice după o condamnare pentru fraudă fiscală în 2013 și este încă judecat în cel mai recent dintr-o serie de procese pentru mituirea martorilor într-un caz de prostituție cu minore legat de faimoasele sale petreceri sexuale "Bunga Bunga" de acum mai bine de un deceniu.Analiștii consideră că o personalitate atât de dezbinatoare va avea dificultăți în a aduna largul sprijin necesar pentru a alege un președinte, care în Italia servește drept rezolvator de probleme în politica internă și este chemat în mod regulat, așa cum a fost actualul președinte Sergio Mattarella, să rezolve blocajele guvernamentale.Consensul transpartinic este deosebit de important în prezent, deoarece aproape toate partidele principale și-au lăsat deoparte diferendele pentru a se alătura coaliției de uniune națională a lui Mario Draghi, creată pentru a ajuta Italia să depășească criza coronavirusului.Enrico Letta, liderul Partidului Democrat (PD) de centru-stânga, a exclus deja susținerea lui Berlusconi. El a declarat că alegerea președintelui "trebuie să se bazeze pe o majoritate largă... altfel guvernul se va destrăma imediat".În ciuda obstacolelor politice, Berlusconi își continuă campania neoficială, prezentându-se ca un om cu experiență în politica europeană.De obicei, candidații la președinție nu se anunță înainte de alegerile parlamentare.Cu toate acestea, numele lui Berlusconi a fost avansat în mod repetat în mass-media, iar acesta nu a încercat să descurajeze speculațiile privind dorința sa de a obține această funcție.Întrebat despre perspectivele sale prezidențiale la o conferință din octombrie, fostul premier italian a declarat: "Cred că Silvio Berlusconi poate fi util pentru țară ... Nu voi da înapoi și voi face ceea ce are nevoie țara mea".În noiembrie, el a trimis o antologie a discursurilor sale și a priorităților sale politice la aproape toți cei aproape 1.000 de aleși care vor decise președintele, angajându-se să adere la o listă de valori liberale într-un efort de a-și genera o atractivitate mai amplă.Într-o schimbare abruptă de direcție, el a lăudat, de asemenea, programul reprezentativ de ajutor social pentru venitul cetățenilor al dușmanului său politic, Mișcarea 5 Stele, pe care a comparat-o anterior cu partidul comunist.Un candidat câștigător are nevoie de două treimi din voturi, dar dacă nimeni nu atinge acest obiectiv în primele trei tururi, ștacheta este coborâtă la 50% din voturi plus unu.Dacă toți legislatorii din blocul de centru-dreapta ar vota pentru el, și acesta este un mare "dacă", Berlusconi ar mai avea nevoie de cel puțin 50 de voturi pentru a deveni șef de stat - pe care ar trebui să le obțină de la un grup de 113 legislatori neafiliați.Având în vedere că aceste calcule arată cu ce dificultăți se confruntă, unii analiști cred că Berlusconi speră pur și simplu să obțină o pârghie pentru a se plasa într-o poziție care să îi permită să acționeze ca un centru neoficial de putere politică.După cum a explicat Lorenzo De Sio, șeful centrului italian de studii electorale de la universitatea LUISS din Roma, Berlusconi "nu are nicio putere de negociere dacă el însuși nu este considerat plauzibil (drept candidat la președinție)".