Joe Biden: „Nu este luată în calcul” trimiterea de trupe americane pentru a apăra Ucraina de un atac rusesc / Nu este țară NATO

Trimiterea de trupe americane pentru a apăra Ucraina de un atac rusesc „nu este luată în calcul” pentru că ţara nu face parte din NATO, a declarat miercuri preşedintele american Joe Biden.





„Ideea ca SUA să recurgă unilateral la forţă pentru a răspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luată în calcul în prezent”, a declarat Joe Biden, afirmând că are „o obligaţie morală şi legală faţă de aliaţii noştri din NATO, o obligaţie sacră care nu se extinde şi la Ucraina”, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres

Însă un atac rusesc ar atrage o consolidare a prezenţei militare americane pe teritoriile ţărilor membre NATO în Europa de Est, a avertizat Joe Biden.„Vom fi probabil obligaţi să ne întărim prezenţa în ţările NATO pentru a le linişti în special pe cele din partea estică. În plus, am spus cu claritate că vom furniza şi mijloace de apărare Ucrainei”, a declarat el.Preşedintele american a mai spus, a doua zi după videoconferinţa de marţi, că l-a ameninţat pe omologul său rus Vladimir Putin cu sancţiuni „cum nu a mai văzut” în caz de atac asupra Ucrainei.„Am fost foarte clar că, dacă într-adevăr invadează Ucraina, vor exista consecinţe grave”, „consecinţe economice cum nu a mai văzut”, a declarat Joe Biden în faţa jurnaliştilor la Casa Albă.SUA, NATO şi Kievul acuză Moscova că masează trupe la frontiera cu Ucraina pentru a ataca ţara.Moscova pretinde, pe de altă parte, că susţinerea de NATO pentru Kiev şi ambiţiile ucrainene de a se alătura organizaţiei alimentează riscul de confruntare militară în regiune şi constituie o ameninţare pentru securitatea Rusiei. Vladimir Putin a spus miercuri că Rusia are „dreptul de a-şi proteja securitatea” , estimând că a lăsa NATO să se apropie de frontierele sale fără a reacţiona ar fi „criminal”.Ţară săracă din Europa de Est, Ucraina este devastată din 2014 de un război între Kiev şi separatiştii din estul ţării care s-a soldat cu peste 13.000 de morţi şi a izbucnit după anexarea peninsulei Crimeea de către Moscova.Guvernul ucrainean acuză Rusia că-i susţine pe separatişti, ceea ce Moscova neagă.