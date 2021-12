Ce au descoperit agenții FBI în seiful secret al pedofilului Jeffrey Epstein: Hard disk-uri, CD-uri, diamante și pașapoarte false - relatarea completă a agenților federali

Bijuterii, hard disk-uri, CD-uri

Întrebat de un procuror dacă seiful era deschis, Maguire a răspuns la proces că „am adus un fierăstrău”.



Procurorii au arătat juraților o fotografie cu seiful tras de agenții FBI până în mijlocul încăperii. Hard disk-urile și CD-urile au fost stivuite deasupra sa, Maguire relatând că mandatul de percheziție nu le permitea agenților să le confiște și pe acestea așa că le-a lăsat deasupra.



Acuzații de proxenetism și trafic de persoane

Legăturile lui Jeffrey Epstein cu persoane influente

Agenta specială Kelly Maguire care a condus operațiunea a relatat că ofițerii au descoperit CD-uri, hard disk-uri, diamante și pașapoarte care îi aparțineau lui Epstein în interiorul seifului.Aceasta a depus mărturie luni cu privire la perchezițiile pe care le-a efectuat echipa sa la locuința lui Epstein pe 6 și 7 iulie 2019. Percheziția a fost realizată în baza unui mandat emis cu câteva zile înainte ca Epstein să fie arestat pentru proxenetism.Maguire a relatat că echipa sa a intrat cu forța în clădire după ce nimeni nu a răspuns la ușă când agenții au sunat.Procurorii federali au mai vorbit despre conținutul acestui seif și în 2019 când au încercat să îl convingă pe un judecător să respingă cererea de eliberare pe cauțiune formulată de avocații finanțistului după reținerea sa.Procurorii au relatat că în seif au fost găsiți 70.000 de dolari în numerare, 48 de diamante și alte bijuterii și un pașaport emis de o țară străină, acesta având o fotografie a lui Epstein sub un alt nume.Dar aceasta a fost prima dată când oficiali ai Departamentului american de justiție au menționat de hard disk-uri în seif sau au discutat despre conținutul CD-urilor găsite în acesta.Maguire a relatat de asemenea că echipa sa a găsit seiful într-o garderobă aflat la al cincilea etaj al vilei care are 40 de camere, agenții având nevoie de 12 ore pentru a finaliza perchezițiile.Agenta a declarat că ele dispăruseră când s-a întors după ele cu un alt mandat și că l-a sunat pe unul dintre avocații lui Epstein pentru a-l informa de acest lucru. Richard Kahn, avocatul în cauză, s-a prezentat la biroul ei cu două valize care conțineau hard disk-urile și CD-urile.Agenții FBI au găsit de asemenea într-o debarabă de la al cincilea etaj al vilei lui Epstein un raft plin cu dosare negre. Acestea conțineau CD-uri imprimate cu fotografii explicite pe partea neinscripționabilă, puse cu atenție pe categorii.La primul etaj agenții au descoperit de asemenea un coș de gunoi sub o etajeră din unul din birourile lui Epstein. Coșul era umplut cu hard disk-uri etichetate pe care era pusă eticheta „dovezi” când agenții FBI le-au descoperit.Joseph Recarey, un detectiv din Forida care în 2005 a participat percheziție a locuinței lui Epstein din Palm Beach ca parte a unei investigații separate, a relatat că hard disk-uri au dispărut cu puțin timp înainte ca ofițerii să intre în vilă la momentul respectiv.„Șase hard disk-uri din casă au fost înlăturate în grabă, lăsând fire atârnate de monitoare în mai multe zone ale casei”, a relatat detectivul. Procesul lui Maxwell nu a clarificat deocamdată dacă hard disk-urile dispărute la momentul respectiv sunt cele descoperite de agenții FBI la percheziția ce a avut loc 14 ani mai târziu.Procurorii au afirmat însă că un martor va depune mărturie în acest sens.Procurorii americanii o acuză pe Maxwell de traficarea de persoane pentru Epstein, afirmând că fostul finanțist a abuzat fete în vila sa din Manhattan, precum și în locuințele sale din Londra, Insulele Virgine Americane și Palm Beach.Maxwell a pledat nevinovată față de toate acuzațiile. Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019 în celula în care a fost încarcerat până la începerea procesului.Deși medicii legiști au concluzionat că acesta s-a sinucis prin spânzurare , moartea sa a declanșat numeroase speculații și teorii ale conspirației din cauza legăturilor sale cu personaje influente precum prințul Andrew al Marii Britanii, fiul cel mare al reginei Elisabeta a II-a, miliardarul american Bill Gates, familia Clinton și alții.Gates a declarat în luna august a acestui an că legăturile sale cu Epstein au reprezentat „o greșeală uriașă”.„Am luat mai multe mese cu el în speranța că își va materializa promisiunile despre donațiile sale pentru proiecte filantropice în favoarea sănătății globale”, a spus fondatorul Microsoft în urmă cu câteva luni. investigație publicată de The Wall Street Journal mai devreme în cursul acestui an afirmă că soția sa, Melinda Gates, a luat legătura cu avocați de divorț încă din 2019, când legăturile fostului CEO și președinte al gigantului tech american cu Epstein au devenit publice.Bill și Melinda Gates au anunțat în luna mai a acestui an că vor divorța după 27 de ani de căsnicie.