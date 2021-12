VIDEO Imagini dramatice în Indonezia, după ce un vulcan a erupt pentru a doua oară în acest an

Vulcanul Semeru din sud-estul insulei indoneziene Java a erupt sâmbătă, pentru a doua oară în acest an, iar mai multe localităţi din apropierea acestuia au fost acoperite cu cenușă.

În imagini publicate pe rețelele sociale pot fi văzuți numeroşi localnici care fug în timp ce în spatele lor avansează un nor uriaș de cenuşă şi fum.

Martorii au spus, potrivit BBC, că o „ploaie deasă” de cenuşă vulcanică de pe Muntele Semeru a acoperit soarele, afectând două districte, scrie News.ro. Nu au fost înregistrate victime până în prezent, iar operaţiunea de evacuare a localnicilor este în derulare, au spus autorităţile.

