Autorul atacului armat din Oxford a folosit o armă cumpărată de tatăl său de Black Friday

Atacurile armate îndoliază liceele din Statele Unite

Mike Bouchard, șeriful Comitatului Oakland în care se află liceul, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că poliția a recuperat un pistol încărcat de la un adolescent în vârstă de 15 ani la câteva minute după atac Tânărul era elev în clasa a 10-a la liceul din Oxford.„Cred că acest lucru a întrerupt ceea ce avea potențialul de a provoca mai multe victime”, a declarat Bouchard.Arma de foc, un pistol Sig Sauer SP de 9 mm, avea două cartușe a câte 15 gloanțe. Un al treilea cartuș a fost de asemenea cumpărat de tatăl suspectului dar nu a fost găsit încă, potrivit șerifului.Doi elevi de 17 ani, unul de 16 și unul de 14 și-au pierdut viața în urma atacului. Alți 7 elevi și un profesor au fost răniți, 3 dintre tineri fiind spitalizați în stare gravă.Șeriful Bouchard a declarat anterior că atacatorul de 15 ani a fost „nemilos”, dând dovadă de hotărârea unui „vărsător de sânge.Oficialii nu au făcut publică identitatea atacatorului, declarând doar că acesta refuză să comunice cu autoritățile.Potrivit statisticilor organizaţiei Everytown For Gun Safety, atacul armat din Oxford are bilanţul cel mai grav într-o şcoală în 2021. Până în prezent, în SUA s-au înregistrat 138 de atacuri armate, dintre care 26 cu unul sau doi morţi de fiecare dată.Atacurile armate soldate cu multe victime rămân o problemă recurentă în Statele Unite, mai ales în şcoli, supermarketuri sau la locul de muncă.În 2018, un masacru la un liceu din Parkland, Florida , când un fost elev a tras cu o puşcă semiautomată AR-15, omorând 17 persoane şi rănind alte aproximativ 15 de Ziua Sf. Valentin, a provocat o undă de şoc în întreaga ţară şi a relansat manifestaţiile în favoarea unor controale mai stricte asupra vânzărilor de arme de foc.Dar blocajele din Congres, sub influenţa lobby-ului armelor, fac improbabil orice progres major în această privinţă, în pofida apelurilor din partea responsabililor politici, inclusiv a preşedintelui Joe Biden , de a înăspri regulile privind circulaţia lor.