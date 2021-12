Tel Aviv a devenit cel mai scump oraș din lume, depășind metropole ca Paris și Hong Kong

Potrivit The Economist Intelligence Unit (EIU), care elaborează rapoarte anuale specializate, unele penurii remarcate în alimentaţie, materii prime, alcool şi transporturi au plasat oraşul Tel Aviv pe primul loc în acest clasament, depăşind anul acesta metropole ca Paris sau Singapore.Tel Aviv este urmat în acest clasament de Zurich, Hong Kong, New York, Geneva sau Copenhaga, ca cele mai scumpe oraşe din lume, după compararea preţurilor la peste 200 de produse şi servicii din 173 de metropole din întreaga lume.Datele, culese în perioada cuprinsă între august şi septembrie anul acesta, reflectă o creştere a preţurilor cu 3,5 % în moneda locală, fiind cea mai rapidă rată de inflaţie din ultimii cinci ani.Raportul arată şi o creştere a preţului mediu la litrul de benzină, care a fost anul acesta cu 21% mai mare la Tel Aviv, comparativ cu alte oraşe ale lumii.Potrivit The Economist, creşterea preţurilor la gaz în Europa şi Asia şi panica înregistrată la pompele de benzină din Marea Britanie au intervenit prea târziu pentru a putea influenţa clasamentul realizat anul acesta. EIU atribuie această creştere a preţurilor la bunuri, în marea parte a lumii, problemelor legate de reţeaua de administrare asociate pandemiei de coronavirus.