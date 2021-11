Mark Esper, fostul șef al Pentagonului, a dat în judecată departamentul apărării pe care l-a condus fiindcă îi cenzurează o carte despre Trump

Esper a fost concediat de Trump după alegerile prezidențiale de anul trecut

Esper a înaintat o plângere în instanță în capitala americană Washington D.C., cerând publicarea părților cărții sale „A Sacred Oath” (Un jurământ sacru) despre care afirmă că nu cad sub incidența legilor privind informațiile secrete, potrivit The New York Times „O parte semnificativă a textului din cartea sa de memorii este blocată fără justificare de către Departamentul apărării”, afirmă plângerea depusă de avocații lui Mark Esper, adăugând că „textul în cauză este crucial pentru spunerea poveștilor importante discutate în manuscris”.Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat cu privire la situație că:„La fel cum se întâmplă în cazul tuturor evaluărilor de această natură, departamentul își ia în serios obligația de a găsi un echilibru între securitatea națională și dorințele narative ale autorului. Întrucât problema face acum parte dintr-un proces ne abținem de la a oferi comentarii suplimentare”.Esper, un republican, a fost secretar al apărării între iulie 2019 și noiembrie 2020, el fiind concediat de fostul președinte Donald Trump la câteva zile după alegerile prezidențiale ce au avut loc pe 3 noiembrie.Fostul secretar al apărării i-a spus jurnalistului ABC News Jonathan Karl că și-a petrecut ultimele luni la Pentagon încercând să îl oprească pe Trump din a folosi forța militară împotriva americanilor „în zilele premergătoare alegerilor, în ziua alegerilor și în zilele de după alegeri”.„Poporul american merită o relatare deplină și nealterată a istoriei națiunii noastre”, a declarat Esper într-un comunicat remis jurnaliștilor de la The Wall Street Journal Fostul oficial afirmă că a depus manuscrisul la Departamentul apărării și a așteptat 6 luni revizuirea acestuia doar pentru a descoperi că el „a fost redactat arbitrat fără să mi se spună clar de ce”.El s-a declarat cel mai dezamăgit de faptul că actuala administrație democrată a președintelui Joe Biden îi încalcă drepturile garantate de Constituție.