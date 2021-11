Fost ministru francez al Ecologiei, acuzat de violuri / Justiția a deschis o anchetă

Justiția a deschis vineri o anchetă preliminară pentru viol și agresiune sexuală, a doua zi după difuzarea unui reportaj televizat care îl implică pe fostul prezentator TV și ministru francez de scurtă durată Nicolas Hulot, potrivit unui comunicat, relatează AFP.

Cercetările „se vor concentra pe a se stabili dacă faptele denunțate pot caracteriza o infracțiune penală și dacă, având în vedere vechimea acestora, se prescrie acțiunea”, a explicat procurorul din Paris.

Cel puțin șase femei, inclusiv o minoră la momentul faptelor, îl acuză pe apărătorul înfocat al cauzei de mediu de viol sau agresiune sexuală, fapte comise între 1989 și 2001, pe care acesta le contestă.

«Am să părăsesc preşedinţia onorifică a fundaţiei mele dar am să mă şi retrag definitiv din viaţa publică. Fac asta ca să feresc fundaţia de murdăriile care o să mă împroaşte în zilele următoare şi ca să am conştinţa împăcată. Linşajul mediatic va începe şi sunt scârbit aşa că de acum încolo nu voi mai trăi decât pentru familia şi pritenii mei. In rest, nu mă voi mai exprima deloc», a spus el acum două zile, potrivit RFI , înainte de difuzarea reportajului.