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VIDEO Explozie și incendiu la o mină din Rusia: 11 oameni au murit, 43 sunt răniți, iar alți 49 de mineri încă sunt blocați în subteran

de G.S.     HotNews.ro
Joi, 25 noiembrie 2021, 12:45 Actualitate | Internaţional


Tragedie la o mina din Rusia
Tragedie la o mina din Rusia
Foto: Twitter
Un incendiu la o mină din regiunea Kemerovo din Siberia a ucis cel puțin 11 mineri și a rănit alte zeci de persoane, au anunțat joi autoritățile regionale, potrivit Moscow Times.

Cel puțin 285 de mineri se aflau în galerii când a izbucnit incendiul la mina de cărbune Listvyazhnaya din Kemerovo la 3.600 de kilometri est de Moscova, a scris guvernatorul Serghei Tsivilev pe canalul său Telegram.

Serviciile de urgență au declarat pentru Interfax că 237 de mineri au fost evacuați, dintre care 43 au suferit diverse răni.

Bilanțul victimelor ar putea crește în continuare, 49 de mineri rămânând blocați în interior, potrivit Interfax.

Se crede că incendiul ar fi izbucnit după o explozie la un puț de ventilație aflat la 250 de metri sub pământ, a relatat Interfax, citând autorități de supraveghere tehnică.

"Principala teorie preliminară este o defecțiune a echipamentului și cauze naturale", au declarat acestea, potrivit sursei citate.










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