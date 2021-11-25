VIDEO Explozie și incendiu la o mină din Rusia: 11 oameni au murit, 43 sunt răniți, iar alți 49 de mineri încă sunt blocați în subteran

На видео последствия пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По предварительным данным, в системе вентиляции произошел хлопок и возгорание угольной пыли.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 25, 2021
Число пострадавших на данный момент составляет 45 человек. Заведено уголовное дело pic.twitter.com/tomwbdBa9a
Уголовное дело возбудили по факту инцидента на шахте "Листвяжная" в Кузбассе: https://t.co/NKU5jLg5O7— ТАСС (@tass_agency) November 25, 2021
Видео: СК РФ pic.twitter.com/eKIwdQzE9y