VIDEO Explozie și incendiu la o mină din Rusia: 11 oameni au murit, 43 sunt răniți, iar alți 49 de mineri încă sunt blocați în subteran

На видео последствия пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По предварительным данным, в системе вентиляции произошел хлопок и возгорание угольной пыли.



Число пострадавших на данный момент составляет 45 человек. Заведено уголовное дело pic.twitter.com/tomwbdBa9a