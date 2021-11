Un bărbat ținut peste noapte în congelatorul morgii a fost descoperit în viață a doua zi / Medicii decretă „un miracol”

„Un miracol”

Srikesh Kumar, un electrician în vârstă de 45 de ani, a fost declarat mort pe 19 noiembrie când a fost dus la o clinică privată din orașul Moradabad aflat în Uttar Pradesh, cel mai populat stat al Indiei, potrivit Today Online Acesta a fost plasat apoi în congelatorul morgii pentru ca familia să vină să îi ridice trupul a doua zi dimineața.„Medicul de gardă l-a examinat și nu a găsit niciun semn de viață, prin urmare declarând decesul”, afirmă Rajendra Kumar, administratorul spitalului.Potrivit site-ului local The Tribune , membrii familiei bărbatului au sosit pentru a-l identifica și au observat că acesta respira și se mișca.Administratorul spitalului a declarat supraviețuirea sa drept „un miracol” și medicul-șef a subliniat că doctorul de gardă care l-a examinat pe bărbat când acesta a fost dus la 3 dimineața nu a detectat niciun puls.„El l-a examinat pe bărbat de mai multe ori”, susține acesta. The Times of India scrie că Kumar a fost ținut probabil în congelatorul morgii timp de aproape 7 ore.Un medic de la spital a declarat pentru această publicație, sub condiția anonimității, că viața bărbatului a fost salvată probabil de penele de curent care au dus la întreruperea alimentării congelatorului, ținut de regulă la -10 grade celsius.Medicul-șef al spitalului a anunțat că o investigație în legătură cu situația a fost demarată însă că este vorba de „cel mai rar dintre cazurile rare” și că el nu poate fi catalogat drept „neglijență”.Un caz similar a avut loc în India în luna martie a acestui an când un bărbat declarat mort a „revenit” la viață pe masa de autopsie