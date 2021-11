Unul dintre cei mai importanţi jurnalişti BBC părăseşte postul după 21 de ani

El s-a alăturat echipei în 2000, ca editor pe teme politice, şi din 2005 a prezentat propria emisiune, Andrew Marr Show, duminica dimineaţa, notează News.ro.Marr se va alătura în curând companiei media Global, care deţine posturi de radio, inclusiv LBC, şi va scrie pentru diverse ziare.El a transmis că politica britanică şi viaţa publică „vor trece printr-un deceniu chiar şi mai zbuciumat şi, aşa cum am mai spus, sunt dornic să îmi recapăt propria voce”.Jurnalistul a precizat într-o notă că va lăsa în urmă „multe amintiri frumoase şi colegi minunaţi, dar, începând cu noul an, mă mut la Global pentru a scrie şi prezenta emisiuni politice şi culturale şi voi scrie pentru ziare”.El a adăugat: „Am realizat «Andrew Marr Show» în fiecare duminică dimineaţă timp de 16 ani şi este probabil mai mult decât suficient timp pentru oricine”.Andrew Marr şi-a început cariera în presa scrisă şi a fost în anii 1990 redactor la The Independent.În 2013, a suferit un atac cerebral, iar anul acesta a povestit experienţa sa cu Covid-19, contractat probabil la summitul G8 din Cornwall, după ce fusese complet vaccinat.