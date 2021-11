Marea Britanie scoate în afara legii gruparea militantă palestiniană Hamas

„Hamas are o capacitate teroristă semnificativă, inclusiv acces la armament extins şi sofisticat, precum şi la facilităţi de pregătire a teroriştilor”, a declarat Patel într-un comunicat, citat de Reuters și Agerpres . „De aceea am decis astăzi să interzic complet Hamas”.Organizaţia va fi interzisă în conformitate cu Legea privind terorismul şi oricine îşi exprimă sprijinul pentru Hamas, îi flutură steagul sau organizează întâlniri pentru organizaţie va încălca legea, a confirmat Ministerul de Interne. Se aşteaptă ca Patel să prezinte modificarea în parlament săptămâna viitoare. Dacă măsura va intra în vigoare după dezbaterea din parlament, încălcarea ei va fi pasibilă de o pedeapsă ce ar putea ajunge până la 14 ani de închisoare, scrie AFP.Mişcarea Hamas - cu numele complet „Mişcarea de Rezistenţă Islamică” - are o ramură politică şi una militară. Fondată în 1987, ea se opune existenţei statului Israel şi negocierilor de pace, pledând în schimb pentru "rezistenţa armată" împotriva ocupaţiei Israelului asupra teritoriilor palestiniene.Până acum, doar ramura armată a Hamas, brigăzile Ezzedine al-Qassam, era interzisă în Marea Britanie, în timp ce mişcarea islamistă se afla deja pe lista neagră a organizaţiilor teroriste în SUA şi Uniunea Europeană (UE), din care Regatul Unit a ieşit din 2020.În fragmente dintr-un discurs prevăzut pentru vineri, în cadrul unei deplasări la Washington, titulara britanică a internelor a acuzat de asemenea Hamas că este „fundamental şi violent antisemită”, apreciind că interzicerea ei era necesară pentru a apăra comunitatea evreiască, relatează AFP.Premierul israelian, Naftali Bennett, a salutat pe Twitter această decizie, calificând Hamas drept „grupare islamistă radicală, care vizează israelieni nevinovaţi şi caută să distrugă Israelul”.Potrivit şefului diplomaţiei israeliene, Yair Lapid, este vorba de o „decizie importantă care le dă forţelor de securitate britanice instrumente suplimentare pentru a împiedica o întărire continuă organizaţiei teroriste Hamas, inclusiv în Regatul Unit”.În 2005, armata israeliană s-a retras unilateral din Fâşia Gaza, înainte de a impune în 2007 o blocadă asupra acestui teritoriu, atunci când Hamas a preluat puterea în urma unor lupte fratricide cu mişcarea Fatah a lui Mahmud Abbas.De atunci, Hamas şi Israel s-au confruntat în patru războaie (2008, 2012, 2014 şi 2021).