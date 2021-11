Grecia: A început procesul voluntarilor pro-imigrație acuzați de spionaj

Angajații și voluntarii, o parte dintre ei străini, au lucrat pentru, Emergency Response Center International (ERCI), un ONG care a căutat și salvat migranți aflați pe mare în jurul insulei Lesbos între 2016 și 2018.Dacă vor fi găsiți vinovați ei vor putea primi o sentință de până la 8 ani de închisoare, convertibilă într-o amendă. Ei sunt cercetați în prezent și pentru infracțiuni mai grave precum trafic de persoane, apartenență la un grup infracțional organizat și spălare de bani, infracțiuni ce pot fi pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare.Un raport al Parlamentului European publicat în luna iunie a catalogat cazul ancheta drept „cel mai mare caz de criminalizare a solidarității din Europa”.Printre cei puși sub acuzare se numără și Sarah Mardini, o refugiată siriană care în 2015 s-a îmbarcat împreună cu sora sa Yusra într-o barcă gonflabilă ce se îndrepta spre Grecia și i-a salvat pe ceilalți 19 pasageri după ce a tras ambarcațiunea ce se scufunda la mal timp de 4 ore.Grupuri umanitare precum Amnesty International și Humans Right Watch afirmă că procesul are scopul de a intimida alți voluntari și au catalogat acuzațiile ca fiind o „farsă” și „motivate politic.Mardini și un alt voluntar, Sean Binder, un scafandru german, au fost arestați în 2018 și au fost încarcereați timp de 107 zile într-un penitenciar de maximă securitate din Atena în așteptarea procesului.Ambii au părăsit țara după ce au fost eliberați dar Binder s-a întors pentru a se prezenta la audieri. Mardini, care acum locuiește în Germania, va fi reprezentată de un avocat întrucât îi este interzis să intre în Grecia, nefiind cetățean european.Procesul are loc la puțin peste un an după incendiul masiv care a distrus tabăra pentru migranți Moria , cea mai mare de pe insula Lesbos.Autoritățile elene afirmă că incendiul ar fi fost provocat intenționat de migranți care doreau să fie transferați de pe insulă în Grecia continentală.