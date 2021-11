Record pentru un tablou al pictoriței Frida Kahlo: 34,9 milioane de dolari la licitația din New York

Aşa cum era de aşteptat, autoportretul legendarei pictoriţe mexicane "Diego y yo" (1949), unul dintre cele în care apare chipul soţului ei, Diego Rivera, a doborât recordul stabilit anterior pentru o lucrare de Frida Kahlo, de 8 milioane de dolari, în 2016.Sotheby's a anunţat că pictura a fost achiziţionată de "Colecţia Eduardo F. Costantini", numită după antreprenorul şi colecţionarul argentinian, fondatorul Muzeului de Arte Latino-Americane (Malba) din Buenos Aires."Diego y yo" devine, de asemenea, cea mai scumpă operă de artă latino-americană din istorie vândută la licitaţie, recordul anterior aparţinând unui tablou de... Diego Rivera, "Los Rivales" (1931), adjudecat pentru 9,76 milioane de dolari la casa Christie's în 2018.Realizat în ulei pe masonit, acest tablou este emblematic pentru autoportretele cu privire intensă şi enigmatică care au făcut-o celebră în întreaga lume pe pictoriţa mexicană, figură legendară a feminismului, decedată în 1954 la vârsta de 47 de ani. Pe acesta, însă, chipul lui Diego Rivera este alăturat celui al Fridei, din ochii ei întunecaţi curgând câteva lacrimi.Diego Rivera, care, la momentul respectiv, era apropiat de actriţa mexicană Maria Felix, este reprezentat cu un al treilea ochi, semn al chinurilor pe care le provoca soţiei sale.De asemena, un tablou al pictorului francez Pierre Soulages, care s-a aflat mai bine de 30 de ani într-o colecţie privată, a fost vândut cu suma record de 20,2 milioane dolari. Pictura corespunde perioadei roşii a artistului francez centenar, devenit faimos pentru abilităţile sale deosebite în stăpânirea culorii negre.Pictată pe 4 august 1961, lucrarea se distinge prin efectele realizate prin tehnica răzuirii, care dezvăluie tonurile de roşu sub negru, potrivit casei Sotheby's. Cu o valoare estimată între 8 şi 12 milioane de dolari, opera s-a vândut cu 20,2 milioane de dolari după o competiţie aprigă între mai mulţi cumpărători, în sala de licitaţii şi la telefon.Suma depăşeşte cu mult recordul anterior, atins în 2019, de 9,6 milioane de euro, la Paris. Un alt moment marcant ale serii a fost adjudecarea unui tablou al impresionistului Claude Monet, "Coin du bassin aux nymphéas" (1918), pentru 50,8 milioane de dolari, departe de recordul său, de 110,7 milioane de dolari, stabilit în 2019 tot la New York.După mai multe sezoane cu rezultate mixte din cauza pandemiei, vânzările din toamna anului 2021 de la New York se anunţă pozitive, casele de licitaţii asigurându-se că au o ofertă suficientă pentru a satisface cererea, care a rămas mare în pofida crizei sanitare.Luni, Sotheby's a doborât recordul istoric pentru o singură noapte de licitaţie, vânzând 35 de lucrări din apreciata colecţie de artă modernă şi contemporană a fostului cuplu Macklowe, cu o sumă totală de 676 de milioane de dolari. La rândul său, Christie's a anunţat că a realizat vânzări de 1,1 miliarde de dolari săptămâna trecută, comparativ cu cele 691 milioane obţinute la licitaţiile din primăvară şi cele 683 milioane la cele din toamna anului 2019, înainte de pandemie. (BBC, Agerpres, AFP)