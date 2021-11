A murit scriitorul sud-african Wilbur Smith

"Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neaşteptate sâmbătă după-amiază, în casa sa din Cape Town, după o dimineaţă de citit şi scris, cu soţia sa, Niso, alături", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Wilbur Smith Books.Wilbur Smith a fost autorul a 49 de romane traduse în aproximativ 30 de limbi, inclusiv în română, care s-au vândut în total 140 de milioane de exemplare, potrivit editorului.Născut la 9 ianuarie 1933 în Rhodesia de Nord, Zambia de astăzi, din părinţi britanici, Wilbur Smith a devenit faimos de la primul său roman, When the Lion Feeds (Festinul leilor), publicat în 1964.Cel mai mare succes al său a fost monumentala "Saga of the Courtneys" (Saga familiei Courtney), o serie de treisprezece romane relatând destinul unei familii de-a lungul a peste trei secole, de la începutul colonizării Africii de către europeni până la apartheid-ul din Africa de Sud.Wilbur Smith "şi-a transportat cititorii în minele de aur din Africa de Sud, la piraţii din Oceanul Indian, spre comori îngropate în insule tropicale, în conflicte din Arabia şi la Khartoum, în Egiptul antic, în Germania celui de-Al Doilea Război Mondial, la Paris, în India, America şi Antarctica. El le-a povestit despre nemiloşi comercianţi de diamante şi de sclavi şi despre vânători de animale mari din junglă şi savană", a scris editorul în comunicat.Editorul a mulţumit "milioanelor de fani ai lui Smith din întreaga lume care au preţuit scrierile sale incredibile". (Sursa: Agerpres)