Stefan Lofven a demisionat din funcția de premier al Suediei

Liderul social-democrat, care se află la putere de şapte ani, fragilizat de o criză politică la începutul verii, a anunțat în august că va renunța la funcție luna aceasta, cu mai puţin de un an înaintea alegerilor prevăzute în septembrie 2022.Magdalena Andersson, aleasă în noiembrie la şefia partidului social-democrat în locul lui Stefan Löfven, urmează să-i succeadă ca şefă a Guvernului, dacă obţine un vot de învestitură în Parlament, a cărui dată nu a fost stabilită încă.Suedia - o campioană a egalităţii între sexe - nu a mai fost condusă până în prezent de nicio femeie premier.Pentru a deveni premier, Magdalena Andersson are nevoie de susținerea ecologiştilor şi a altor două formaţiuni, Partidul de Stânga şi Partidul de Centru.O fostă înotătoare de nivel înalt, Andersson va fi nevoită să împace interese adesea divergente, pentru a nu fi oprită în drumul către putere.Înainte ca Stefan Löfven să-şi anunţe demisia, şefa Partidului de Centru Annie Lööf a dat asigurări că partidul său nu va vota împotriva sa, în urma unui acord cu social-democraţii şi ecologiştii.Dacă va fi învestită Andresson va avea de trecut o primă probă la adoptarea bugetului, care se anunţă dificilă, iar apoi are și mai dificila sarcină de a-i menţine pe social-democraţi la putere.Social-democrații, cel mai mare partid din Suedia, care a revenit la putere în 2014 şi care a fost reales în 2018 în cadrul unei echilibru politic fragil, este „ameninţat” în sondaje.Social-democraţii au de contracarat Partidul Moderaţilor (conservator) al lui Ulf Kristersson, care s-a apropiat de Partidul Democraţilor din Suedia (SD, antimigraţie) al lui Jimmie Åkesson şi care este pregătit să guverneze cu susţinerea acestuia din urmă în Parlament.