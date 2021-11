Bunicul lui Eitan, băiețelul care a supraviețuit accidentului de telecabină din Stresa, a fost dat în urmărire internațională / Filmul răpirii copilului

Filmul răpirii lui Eitan

Shmuel Peleg, bunicul din partea mamei al minorului în vârstă de 6 ani, l-a luat pe acesta și l-a dus în Israel fără acordul mătușii paternale în grija căruia a fost încredințat de către autoritățile italiene.Situația a dus la declanșarea unei bătălii juridice între cele două familii, justiția israeliană decizând însă la sfârșitul lunii octombrie că Eitan trebuie să se întoarcă în Italia.O instanță din Tel Aviv a stabilit că Eitan are legături mai apropiate cu familia sa italiană și că se simte mai în largul său în Italia decât în Israel, alături de rudele sale din această țară.Instanța israeliană a afirmat de asemenea în motivarea deciziei că bunicul său israelian a încălcat Convenția de la Haga prin scoaterea băiatului din Italia fără o decizie judecătorească.Eitan este singurul supraviețuitor al tragediei din stațiunea Stresa ce a avut loc în luna mai a acestui an . Printre victime s-au numărat părinții lui Eitan, fratele său în vârstă de doar un an și străbunicii săi. Eitan s-a trezit din comă în data de 28 ma i.Mandatul de arestare emis miercuri de magistrații italieni îl vizează atât pe bunicul Shmuel Peleg cât și pe Gabriel Abutbul Alonm, un alt bărbat care este acuzat că l-a ajutat să își ducă la capăt planul.Magistrații din Pavia au cerut ca aceștia să fie extrădați în Italia după ce sunt arestați.Procurorii afirmă că determinarea familiei maternale de a-l aduce pe băiat în Israel pentru a locui alături de ei „a stat la baza planului infracțional pus în aplicare cu o premeditare clară și o organizare meticuloasă din partea suspecților”.Esther Athen Cohen, fosta soție a lui Peleg, este de asemenea anchetată.Procurorii suspectează că Peleg și Alon l-au dus pe băiat cu mașina până în Elveția de unde au închiriat un avion privat până la Tel Aviv, plătind aproape 50.000 de dolari pentru zbor.