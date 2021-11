Merkel își face bilanțul la sfârșit de mandat: Criza refugiaților? Un succes / Ce spun cifrele despre „Wir schaffen das!”

Ce spun cifrele despre „Wir schaffen das!”

Aceasta a admis într-un interviu publicat de Deutsche Welle duminică seara că „nu toate lucrurile au mers exact cum ar fi trebuit” dar că ea consideră că primirea migranților de către Germania un succes.Merkel, care se pregătește să părăsească fotoliul de cancelar după formarea unei noi coaliții guvernamentale din care creștin-democrații săi nu vor face parte, a fost unul dintre cei mai vocali politicieni europeni în timpul crizei refugiaților, îndemnând sirienii care fugeau de războiul civil izbucnit în țara lor să bată la porțile Europei.La momentul respectiv poziția ei tranșantă a devenit cunoscută prin sloganul „Wir schaffen das!” (Putem s-o facem!).„Da, am făcut-o. Dar prin 'am' mă refer cu adevărat la numărul mare de persoane din Germania care au ajutat la realizarea acestui lucru: numeroși primari, numeroși voluntari”, a declarat Angela Merkel pentru DW în interviul în care și-a făcut bilanțul de cancelar.Însă ea a subliniat că Uniunea Europeană încă trebuie să găsească un sistem unitar pentru gestionarea migrației. Merkel a spus de asemenea că criza din 2015 a fost unul dintre cele mai dificile momente ale carierei sale de cancelar.Cealălalt moment a fost pandemia de COVID-19, Germania înregistrând noi recorduri de infecții. Institutul Robert Koch a raportat luni o incidență record a cazurilor de COVID-19 înregistrate în 7 zile, autoritățile luând noi măsuri împotriva persoanelor care nu s-au vaccinat anti-Covid.Trei partide germane negociază în prezent formarea unui nou guvern care va fi condus de social democratul Olaf Scholz, ministru de finanțe în cabinetul Merkel. Așa-numită „coaliție semafor” , din cauza culorilor formațiunilor politice, este alcătuită din social-democrați, verzi și partidul liberal FDP.Însă în pofida perspectivei pozitive a Angelei Merkel, o analiză făcută de Politico în luna august a anului trecut arăta că, la 5 ani după izbucnirea crizei migranților, lucrurile nu sunt tocmai atât de roz în ceea ce privește integrarea acestora.Din cele 1,8 milioane de persoane clasificate la momentul respectiv drept „refugiate” de către autoritățile germane (cele care fie au aplicat pentru, fie au primit azil), doar 360.000 erau angajate cu normă întreagă.Încă 55.000 erau înscrise în programe de calificare a forței de muncă, o bună parte din acestea lucrând ca parte a sistemului de educație dual german. Peste 10.000 urmau studii superioare și încă 460.000 erau în căutarea unui loc de muncă.În total, în jur de 35% din refugiații care au intrat în țară din 2015 erau angajați într-o formă sau alta, majoritatea în sectoare precum cel al ospitalității sau logistic, la 5 ani după izbucnirea crizei.Alți 570.000 primeau ajutor social de la guvernul federal deși o bună parte din aceștia lucrează part-time.