10 orașe care ar putea avea soarta Atlantidei, scufundate sub ape

Încălzirea globală și creșterea nivelului mărilor produc îngrijorare în toată lumea, dar în câteva puncte de pe planetă provoacă mai mult de atât. Inundațiile din ultimii ani sunt parcă tot mai devastatoare, mareele par în creștere, amenințând orașe și regiuni întregi. Cazul Veneției e cunoscut de multă vreme. Veneția se scufundă anual cu 0,2 metri. Dar Veneția nu este orașul cu cea mai mare viteză de scufundare. Sunt orașe care se scufundă cu peste 1,5 metri anual și care, în acest ritm, urmează să dispară în nici 30 de ani. E cazul Jakartei (Indonezia), de pildă.





Iată 10 orașe care se scufundă care sunt în pericol de dispariție.





1. Jakarta, Indonezia

Jakarta se scufundă cu până la 6,7 inci pe an (1,7 metri anual) din cauza pompării excesive a apei subterane. O mare parte din oraș ar putea fi sub apă până în 2050.

Mutarea ar dura aproximativ 10 ani și ar costa 33 de miliarde de dolari.

Jakarta are peste 10 milioane de locuitori, conform ONU, iar în zona metropolitană extinsă locuiesc încă 25 de milioane, fapt ce o face una dintre cele mai suprapopulate zone urbane al lumii.



Oraşul este situat într-o zonă mlăştinoasă, înconjurată de mare în nord, fapt ce îl face să fie predispus la inundaţii







2. Lagos, Nigeria

Coasta Lagosului continuă să se erodeze, iar creșterea mării cauzată de încălzirea globală pune cel mai mare oraș din Africa în pericol de inundații. Acolo trăiesc circa 24 de milioane de oameni, iar problema este exacerbată de sisteme de canalizare de proastă calitate și gestionate defectuos. De asemenea, ei se confruntă și cu o creștere urbană necontrolată









Un studiu al Universității din Plymouth a constatat că o creștere a nivelului mării cu 0,3 metri pe an „ar avea un efect catastrofal asupra tuturor activităților”.







Locuitorii din Nigeria, cea mai populată țară a Africii sunt obișnuiți cu inundațiile anuale care cuprind orașul de coastă între martie și noiembrie.









3. Houston, Texas

Uraganul Harvey de pildă, a afectat aproape 135.000 de case și a strămutat aproximativ 30.000 de persoane.

Houston se confruntă cu vulnerabilități naturale, iar creșterea nivelului mării și uraganele nu fac decât să agraveze aceste efecte. Orașul se află pe malul Buffalo Bayou și al celor 3 afluenți ai acestuia, făcând zona vulnerabilă la inundații. În plus,

centrul orașului Houston se află la doar 15 m deasupra nivelului mării.





O zonă a orașului a fost deja pierdut: Brownwood, pe care un uragan din 1983 a făcut-o nelocuibilă.





4. Dhaka, Bangladesh

Oceanele ar putea inunda 17% din pământul Bangladeshului și ar putea strămuta aproximativ 18 milioane dintre cetățenii săi până în 2050.





Aproximativ 82% din capitală este acoperită cu beton, comparativ cu aproximativ 65% în urmă cu două decenii, a declarat șeful Institutului de Planificare Urbană din Bangladesh, într-un raport. De asemenea, el a cerut guvernului să nu mai permită alte zone rezidenţiale în capitală, recomandând extinderea zonei adiacente astfel încât oamenii să nu se aglomereze în capitală.



5. Veneția, Italia

Când o serie de furtuni a lovit Veneția în 2018, proiectul de 6,5 miliarde de dolari era încă incomplet. Inundațiile au fost cele mai grave pe care le-a văzut orașul în ultimul deceniu.





Silvio Berlusconi, premierul care a inaugurat proiectul în 2003, promisese că acesta va fi finalizat până în 2011, termen care a fost prelungit până în 2014, iar apoi până în 2016 și, iar, în cele din urmă, până în 2021. Unii experți spun că, având în vedere ritmul creșterii nivelului mării, sistemul poate fi deja învechit și semi-inutilizabil. Alții se întreabă dacă sistemul va fi vreodată gata. Părți ale proiectului subacvatic sunt deja corodate.



6. Bangkok, Thailanda

Pentru a ajuta la prevenirea inundațiilor, în special în timpul sezonului ploios de vară din Thailanda, o firmă de arhitectură a construit un parc uriaș care poate stoca până la 1 milion de galoane de apă de ploaie, numit Parcul Centenar al Universității Chulalongkorn.





Oraşul Bangkok este afectat de creşterea nivelului mării, eroziunea regiunilor costiere şi urbanizarea galopantă. Metropola asiatică ar putea să devină acoperită parţial de apă până în anul 2030, informează AFP.



Construit pe terenuri mlăştinoase la doar 1,5 metri deasupra nivelului mării, acest megalopolis cu peste 10 milioane de locuitori "se scufundă astăzi cu 1-2 centimetri pe an şi riscă să fie afectat de inundaţii foarte importante în viitorul apropiat", a dezvăluit Tara Buakamsri, directorul filialei thailandeze a asociaţiei Greenpeace, într-un interviu acordat pentru AFP. În timpul marilor inundaţii din 2011, peste o cincime din oraş a fost acoperit cu apă. Zonele periferice au fost deosebit de afectate, în timp ce cartierul de afaceri a fost scutit de un veritabil dezastru graţie unor diguri ridicate în mare grabă.



7. New Orleans, Louisiana

Părți din New Orleans se scufundă cu o rată de 2 inci pe an și ar putea fi sub apă până în 2100, potrivit unui studiu NASA din 2016.





Unele părți din New Orleans se află sub nivelul mării, iar poziția sa - pe delta a unui râu - îi crește expunerea la creșterea nivelului mării și la inundații.





Extracţia masivă a apei din subteran, alături de desecarea unor terenuri pentru construirea unor noi cartiere şi ridicarea unor construcţii mult prea grele, au dus la scufundarea accentuată a unor părţi ale oraşului. Arhitecții care au analizat imagini satelitare detaliate ale oraşului spun că unele porţiuni ale oraşului se scufundă însă mult mai rapid, cu 3 cm pe an. Iar unul dintre cartierele oraşului s-a scufundat în treizeci de ani cu aproape un metru. Ei compară zonele cu cea mai mare viteză de scufundare cu nişte capcane mortale şi îi sfătuiesc pe proiectanţii noilor lucrări de protecţie ale oraşului să abandoneze aceste zone, din cauza riscului mult prea mare, scrie BBC.



8. Rotterdam, Olanda

Potrivit The New York Times, 90% din orașul Rotterdam se află sub nivelul mării. Pe măsură ce nivelul oceanelor crește, riscul de inundații crește și el.





9. Alexandria, Egipt





Marea Mediterană ar putea crește cu jumătate de metru în următorii 60 de ani, vulnerabilizând și mai tare soarta Alexandriei, potrivit NPR.





O mare parte a orașului, întemeiat de Alexandru Macedon, s-a scufundat în mare în urmă cu 2000 de ani, din cauză că solul nu a suportat enorma greutate a templelor şi edificiilor sale somptuoase. Printre acestea, s-a numărat Palatul Cleopatrei, situat în miticul Portus Magnus, cel mai mare centru de putere din lumea acelor timpuri.





10. Miami, Florida





Nivelul mării din Miami crește cu un ritm mai rapid decât în alte zone ale lumii, ceea ce duce la inundații, apă potabilă contaminată și daune majore la case și drumuri. Orașul ar putea fi nevoit în curând să-și ridice structurile urbanistice actuale pentru a rămâne deasupra apei.







Indiferent ce măsuri s-ar lua pentru a lupta împotriva încălzirii climatice, Miami, New Orleans și alte orașe din Statele Unite vor fi acoperite de apă, se arată într-un studiu apărut în PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). "Viitorul multor orase depinde de alegerile noastre în materie de emisii de CO2, dar se pare că deja este prea târziu pentru unele dintre ele, potrivit analizei noastre", arată Ben Strauss, principalul autor al studiului, citat de AFP. "Este greu să ne imaginăm cum am putea proteja pe termen lung Miami", adaugă Strauss, vice-președinte al departamentului care se ocupă de creșterea apelor la ONG-ul american Climate Central.







Surse folosite în articol: WEF, AFP, Business Insider, BBC



