Cântăreaţa braziliană Marilia Mendonca a murit la 26 de ani, într-un accident de avion

Marilia Mendonca, în vârstă de 26 de ani, una dintre cântăreţele cele mai iubite din Brazilia, a murit vineri într-un accident de avion produs în statul brazilian Minas Gerais, relatează sâmbătă Reuters şi AFP.

Producătorul cântăreţei, unchiul ei, pilotul şi copilotul avionului au murit, de asemenea, în momentul prăbuşirii avionului privat de mici dimensiuni în care se aflau, a anunţat biroul de presă al cântăreţei.

Potrivit poliţiei, cauza probabilă a accidentului a fost coliziunea cu o antenă.

Brazilian singer and Latin #Grammy winner #MariliaMendonca has died in an #airplane #crash.#Brazil #Brazilian #MariliaMendoncarip pic.twitter.com/dLMR7RZLJG