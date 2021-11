Busculadă în timpul unui festival de muzică din Texas, cel puțin opt oameni au murit

Cel puțin opt persoane au fost ucise și multe au fost rănite într-o busculadă produsă în timpul nopții de deschidere a festivalului de muzică Astroworld, vineri, la Houston, au anunțat autoritățile, potrivit Reuters.

Șeful pompierilor din Houston, Samuel Peña, a confirmat cifrele privind numărul victimelor la o conferință de presă de sâmbătă dimineața.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21.00, când mulțimea a început să se împingă spre fața scenei, a precizat televiziunea locală KHOU 11 News Houston.

Pompierii au transportat 17 persoane la spital, a precizat canalul TV, adăugând că 11 dintre cei transportați se aflau în stop cardiac.

Tragedia a avut loc când mulțimea s-a înghesuit în timpul unui concert al rapperului Travis Scott, a precizat Houston Chronicle.

O mulțime de 50.000 de persoane s-a prezentat la evenimentul de două zile, a adăugat ziarul. Cea de-a doua zi a festivalului a fost anulată.

Developing situation as fire trucks and ambulances responding to incident at Astroworld Festival at @nrgpark @KHOU pic.twitter.com/1FVwbKVl2f