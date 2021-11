Ucraina spune că Rusia a redus semnificativ cantitatea de gaze livrată

Kievul acuză Moscova că foloseşte energia ca pe o armă contra Europei. Rusia dezminte şi în mod repetat a dat asigurări că îşi îndeplineşte integral obligaţiile contractuale.Volumele de gaze ruseşti transportate via Ucraina au scăzut la 2,634 miliarde metri cubi (bcm) în octombrie, de la aproximativ 3 bcm în septembrie, a anunţat vineri compania responsabilă de tranzitul gazelor din Ucraina. În primele zece luni din 2021, volumele de gaze ruseşti transportate via Ucraina au scăzut la 35,3 miliarde metri cubi, de la 45 bcm în perioada similară din 2020.„Suntem îngrijoraţi de reducerea cantităţii de gaze ruseşti tranzitate prin ruta ucraineană: de la 1 octombrie, volumele pompate au fost sub capacitatea rezervată”, a apreciat Sergiy Makogon, şeful firmei responsabile de tranzitul gazelor din Ucraina.Săptămâna aceasta, Makogon declarase că Gazprom a redus volumul gazelor tranzitate prin Ucraina pentru a patra oară în acest an, la 60 milioane metri cubi (mcm). Este mult mai puţin faţă de nivelul de 109 mcm stipulat în contractul pe cinci ani încheiat de Ucraina cu Rusia şi aproximativ jumătate din ce a trimis Gazprom în sezonul rece precedent.Cererea de gaze naturale a crescut pe măsură ce revenirea economiei din pandemie a condus la stocuri mai mici de gaze şi la o competiţie acerbă pentru livrări din partea cumpărătorilor asiatici. De exemplu, China vrea să cumpere cantităţi mai mari de gaze lichefiate, chiar dacă preţurile sunt la un nivel record, înaintea debutului sezonului de iarnă.