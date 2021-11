VIDEO ”Bravo, Angela!” Merkel, primită în uralele mulțimilor în vizita ei de rămas-bun în Franţa

Zâmbitoare, Angela Merkel a fost întâmpinată miercuri de președintele francez Emmanuel Macron, în centrul Franței, pentru a-și lua rămas bun de la Franța după 16 ani la putere, timp în care a colaborat îndeaproape cu patru președinți francezi.

Macron şi mulţimi adunate pe străzi au întâmpinat-o pe Merkel în oraşul burgund Beaune, unde ea a sosit la sfârşitul după-amiezii.

Cei doi, împreună cu soţii lor, s-au plimbat prin centrul oraşului, unde urmau să viziteze în cursul serii Hospices de Beaune, o clădire din evul mediu considerată unul din cele mai prestigioase monumente istorice ale Franţei.

În program se mai aflau o cină cu muzică la un local din această regiune vinicolă, dar şi un schimb de opinii cu privire la probleme internaţionale.

"Angela! Angela! Bravo!", a strigat mulțimea care i-a asteptat pe cei doi lideri in Beaune. Un cancelar relaxat l-a însoțit pe președintele francez, alături de soții lor, Brigitte Macron și Joachim Sauer, pentru a saluta sutele de oameni adunați.

„Bucurați-vă de pensionare”, i-a spus un bărbat în engleză, în mijlocul selfie-urilor.

Vizita marchează încheierea unei relaţii fructuoase între cei lideri, atât în materie de cooperare franco-germană cât şi la nivel european mai larg, conform unei declaraţii publicate de Palatul Elysee.

Between antique and wine shops: "merci Angela!"



French goodbye cheer for #Merkel in Beaune pic.twitter.com/ZMiSs2hgMF