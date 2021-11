Greta Thunberg, filmată în timp ce le cânta liderilor lumii: ”Puteţi să vă băgaţi criza climatică în fund!” / Ulterior, activista a promis ''zero-net'' cuvinte urâte de acum înainte

Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg a promis miercuri pe Twitter că de acum înainte va vorbi frumos, folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunea liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, după ce a fost filmată înjurând în timpul unui protest la summitul COP26 privind schimbările climatice, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. ''Am plăcerea să anunţ că am decis să ajung la zero-net cuvinte injurioase şi limbaj urât. În cazul în care va trebui să spun ceva nepotrivit promit să compensez prin a spune ceva frumos'', a scris ea pe reţeaua de socializare, cu referire la atingerea obiectivului global de zero emisii nete de CO2 până în anul 2050 pentru a fi limitate astfel schimbările climatice.Activista în vârstă de 18 ani a venit la Glasgow pentru a conduce acolo în timpul summitului COP26 manifestaţiile ecologiste care urmăresc să pună presiune pe liderii politici să ia măsuri concrete în vederea limitării încălzirii globale la maxim 1,5 grade C faţă de era preindustrială, aşa cum prevede Acordul de la Paris din 2015.Greta a susţinut luni un discurs în faţa activiştilor de mediu adunaţi pe malul râului Clyde, aproape de edificiul unde se desfăşoară conferinţa COP26. Ea a clamat acolo că adevăratul leadership în lupta împotriva schimbărilor climatice se află ''afară'', nu înăuntrul acelei incinte.Apoi a fost publicată o înregistrare video în care ea apărea alături de participanţii la protest transmiţându-le liderilor lumii într-un cântec mesajul: 'Puteţi să vă băgaţi criza climatică în fund!'.