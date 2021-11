Situație unică în SUA: Un primar democrat ce a pierdut nominalizarea partidului a câștigat un nou mandat după ce alegătorii i-au scris de mână numele pe buletinele de vot

Brown, un candidat centrist, pierduse alegerile primare organizate vara aceasta de Partidul Democrat, în pofida faptului că își adjudecase deja patru mandate consecutive la primăria orașului din statul New York. Electorii democrați au preferat-o pe India Walton, o socialistă autoproclamată.În mod normal acest lucru ar fi fost suficient pentru a asigura victoria ei în alegerile generale. Dar Brown, care voia să candideze pentru un al cincilea mandat, nu a acceptat înfrângerea.După ce nu a reușit să obțină înscrierea sa pe buletinul de vot ca independent, el a lansat o campanie de a convinge democrații moderați și conservatorii să îi scrie numele pe buletinul de vot, lucru permis la unele alegeri din Statele Unite și cunoscut sub numele de „ write-in candidate ”.Se pare că efortul a fost răsplătit întrucât după numărarea a 70% din buletinele de vot el, 59% din acestea conțineau nume scrise de mână. Deși nu este clar câte dintre acestea erau pentru el, Brown și-a proclamat victoria, Walton obținând doar 41% din voturi.„Au spus că este imposbil să câștigi ca un candidat înscris de mână dar nu poți să excluzi niciodată un locuitor al Buffalo”, le-a declarat Brown suporterilor adunați în fața sediului său de campanie.„Oamenii au ales una dintre cele mai mari reveniri din istorie”, a adăugat acesta, care a ales pentru campania sa sloganul „Write down Byron Brown” (Scrie jos numele lui Byron Brown).Walton, care a fost susținută de nume grele ale partidului democrat ca Chuck Schumer, Bernie Sanders și Alexandra Ocasio-Cortez, le-a spus susținătorilor ei că „fiecare vot trebuie numărat”.„Acesta cu siguranță nu este un discurs de admitere a înfrângerii”, a spus aceasta.Întrucât voturile scrise de mână nu pot fi numărate automat, certificarea rezultatului ar putea dura mai multe săptămâni.