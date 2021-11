O femeie și-a convins soțul că are Alzheimer ca să ascundă că a furat peste jumătate de milion de dolari de la acesta

„M-a întrebat 'Am Alzheimer?' și i-am răspuns 'Nu tati, nu ai Alzheimer. Te minte ea'”

Poliția din statul Connecticut, citată de The Washington Post , afirmă că Donna Marino a sustras banii din mai multe surse, inclusiv din ajutorul de șomaj și cecurile de pensie ale bărbatului, și a depus o parte a acestora în contul bancar al mamei sale.Marino a fost arestată miercurea trecută de către detectivii poliției din East Haven, un oraș din Connecticut, care au pus-o sub acuzare pentru furt și fals în acte. Femeia a fost eliberată până la următoarea audiere în fața instanței ce va avea loc pe 29 noiembrie.În martie 2019 Elena Marino, fiica adultă a soțului lui Marino, a reclamat pentru prima dată posibila fraudă poliției după ce a găsit documente financiare „împrăștiate prin casa tatălui ei” cu privire la carduri de credit de care acesta nu avea cunoștință.Ea a afirmat că soția tatălui ei a falsificat documentele pentru a prelua controlul asupra finanțelor bărbatului.Când polițiștii au stat de vorbă cu acesta el le-a explicat că soția lui se ocupă de gestionarea banilor familiei și că nu știe nimic despre vreo fraudă.Detectivii americani spun că femeia l-a convins pe soțul ei că suferă de boala Alzheimer pentru a-și ascunde activitățile fraudulente de acesta.„Donna i-a explicat (soțului) când voia sa meargă la bancă să facă o tranzacție că ultima dată când a făcut acest lucru a cauzat o scenă în public, făcându-l pe bărbat să evite acest lucru din cauza rușinii”, afirmă documentele depuse de anchetatori în instanță.„Donna a explicat că s-a gândit la această poveste pentru a-l împiedica (pe soț) să meargă la bancă și să descopere soldurile scăzute din conturile lor bancare”, mai afirmă anchetatorii.Femeia le-a spus anchetatorilor că a folosit banii pentru a-și ajuta familia, nu „să meargă la cumpărături sau în vacanțe”.„Donna a afirmat că încerca să facă pe toată lumea fericită dar asta se întâmpla în detrimentul soțului ei”, relatează anchetatorii.Fiica bărbatului, a declarat pentru postul local WSF că acesta a crezut-o pe Donna fiindcă mama sa fusese diagnosticată cu boala Alzheimer și că una dintre cele mai mari temeri ale lui era să nu i se întâmple același lucru.„Se uită la mine și mă întreabă 'Iubito, e adevărat? Sunt falit?' Și eu i-am spus 'Da, tati, ești falit' și el începe să plângă”, a relatat Elena Marino.„M-a întrebat 'Am Alzheimer?' și i-am răspuns 'Nu tati, nu ai Alzheimer. Te minte ea'”, a mai povestit fiica bărbatului.Bărbatul a depus actele de divorț în luna ianuarie a anului trecut și a hotărât ulterior să o reclame pe femeie la poliție.