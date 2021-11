VIDEO Australia și-a redeschis granițele după 600 de zile de restricții / Scene emoționante pe aeroporturi

Australia şi-a redeschis pentru prima dată graniţele de la începutul pandemiei de coronavirus, luni, după o pauză de aproape 600 de zile, iar acest eveniment a stat la baza unor scene emoţionante petrecute pe aeroportul din Sydney, informează AFP.





Pe 20 martie 2020, Australia, o uriaşă ţară-continent, a impus unul dintre cele mai stricte regimuri din lume privind închiderea graniţelor naţionale, pentru a se proteja astfel de pandemia de COVID-19.





Zeci de mii de australieni care trăiau în străinătate nu au mai putut să revină în ţara natală timp de 19 luni. Cursele aeriene au fost rare, iar cetăţenii australieni care au primit totuşi permisiunea de a pătrunde pe teritoriul ţării au trebuit să respecte o costisitoare carantină de 14 zile la hotel.





Cele mai mari două oraşe din ţară, Sydney şi Melbourne, au decis să renunţe la aceste măsuri, iar australienii vaccinaţi cu schemă completă împotriva COVID-19 pot de acum să călătorească fără să mai intre în carantină.





"Este o zi mare pentru Australia", a declarat prim-ministrul Scott Morrison, care a publicat pe Facebook un mesaj în care a afirmat că ţara lui este de acum pregătită "să decoleze".





Pe aeroportul din Sydney, în zorii zilei de luni, primii pasageri care au aterizat şi-au exprimat zgomotos bucuria, dând naştere unor scene emoţionante în momentul în care au putut să îşi îmbrăţişeze din nou rudele.

Reîntâlnirea a fost "magnifică", a declarat în faţa reprezentanţilor presei un australian, Tim Turner, care nu şi-a mai văzut fiul de peste un an.





Însă pentru alţi australieni, precum Lucinda Botlero, redeschiderea graniţelor ţării a venit prea târziu.





"Nu mi-am mai văzut familia de patru ani şi încerc să intru în ţară de un an şi jumătate. Am sentimente contradictorii, pentru că nu am mai putut să îmi revăd tatăl în viaţă. A murit în urmă cu o săptămână (...), dar este bine că voi putea, totuşi, să asist la înmormântarea lui", a declarat ea.





Peste 1 milion de rezidenţi străini rămân blocaţi în Australia şi se află în continuare în imposibilitatea de a-şi reîntâlni prietenii şi familiile, întrucât măsurile de relaxare se aplică în principal pentru cetăţenii australieni.





Anumite state australiene cu rate scăzute de vaccinare vor rămâne aproape închise. O carantină obligatorie de 14 zile va rămâne în vigoare.(Agerpres)