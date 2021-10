Grecia: O navă sub pavilion turcesc cu aproximativ 400 de imigranţi la bord a ancorat în largul insulei Kos

Migranti in Grecia

Guvernul elen a contactat Comisia Europeană, precum şi autorităţile turce pentru a se ocupa de ambarcaţiune, potrivit agenţiei de presă elene Athens News."Turcia, încă o dată, nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Uniunea Europeană. Ea nu va accepta returnarea ambarcaţiunii care arborează un pavilion turcesc şi care a părăsit, evident, un port turcesc sub ochii şi în cunoştinţa de cauză a gărzilor de coastă turceşti şi care continuă să ignore viaţa oamenilor", a comentat sâmbătă ministrul marinei comerciale Giannis Plakiotakis.Poliţia portuară elenă indicase cu o zi înainte că cei 400 de pasageri erau sănătoşi şi în siguranţă. Potrivit gărzilor de coastă elene, intervenţia lor pentru această ambarcaţiune constituie una din cele mai mari operaţiuni de salvare realizate vreodată în această zonă din estul Mediteranei.Marţi, patru migranţi s-au înecat după scufundarea ambarcaţiunii lor în largul insulei greceşti Chios, în Marea Egee, între una şi patru persoane fiind date dispărute.Potrivit Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi (UNHCR), peste 2.500 de persoane au traversat Marea Egee în acest an din Turcia, faţă de 9.700 în 2020, an în care s-au înregistrat peste 100 de morţi sau persoane date dispărute.Pentru 2021, până la acest ultim incident, UNHCR Grecia a identificat trei epave în Marea Egee în perioada ianuarie - martie în care şi-au pierdut şase persoane, inclusiv una în apele teritoriale greceşti din largul insulei Lesbos. La rândul său, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) a raportat alte trei epave între aprilie şi septembrie în aceeaşi zonă, în care şi-au pierdut viaţa 13 persoane, inclusiv opt în largul insulei greceşti Creta.