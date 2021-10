VIDEO Alec Baldwin se confesează, în premieră, după ce a ucis-o accidental pe cineasta Halyna Hutchins: ”Era prietena mea. Eram o echipă foarte bine sudată”

Baldwin a precizat, potrivit BBC și site-ului TMZ , că poliția i-a cerut să păstreze tăcerea cu privire la ancheta care se află în derulare, ca urmare a incidentului care a șocat o lume întreagă. Anchetatorii au precizat că încă nu au exclus punerea sub acuzare în acest caz.Halyna Hutchins, 42 de ani, a fost împușcată în timpul filmărilor la westernul ”Rust” care aveau loc în New Mexico, după ce Alec Baldwin a tras cu o armă încărcată cu gloanțe reale, fără să știe. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost și el rănit la umăr."A fost prietena mea. În ziua în care am sosit la Santa Fe și am început filmările am scos-o la cină, împreună cu Joel," le-a spus el fotografilor care l-au urmărit pe el și pe familia sa, în Vermont."Eram o echipă de filmare foarte, foarte bine sudată și apoi s-a întâmplat acest incident oribil”, a mai spus Baldwin.Baldwin a mai susținut că astfel de accidente sunt foarte rare și că era un risc ”o dată la un trilion” ca așa ceva se se întâmple."Sunt extrem de interesat de un efort care să ducă la limitarea utilizării armelor de foc pe platourile de filmare”, a mai spus el.Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o armă de recuzită în timp ce filma „Rust” în New Mexico şi fără să vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins şi l-a rănit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie.Însă Alec Baldwin, în calitate de producător, plus alți responsabili din proiect, ar putea fi acuzat pentru incidentul în care a murit regizoarea de imagine și a fost rănit regizorul filmului. Experţii apreciază că tragedia va avea unele consecinţe legale în procese civile sau penale.Pe lângă Baldwin, arată un document obţinut de Associated Press, vor fi implicaţi în anchetă cinci producători, patru producători executivi, un producător de linie şi un co-producător. Aceştia, ca şi asistentul de regie Dave Halls şi armuriera Hannah Gutierrez, ar putea răspunde unor acuzaţii chiar și dacă nu se aflau pe platou în momentul accidentului.