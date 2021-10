Imperiul imobiliar al lui Donald Trump plăteşte preţul politicii sale otrăvite

Brandul de afaceri al lui Trump a fost cândva sinonim cu bogăţia şi succesul, o imagine care acum se ciocneşte puternic cu un brand politic care are rădăcini în furia bazei sale de alegători, în mare parte rurale şi muncitoreşti. Preşedinţia sa este acum asociată în mintea multora cu finalul violent al acesteia, în care susţinătorii fostului preşedinte au luat cu asalt Capitoliul SUA, pe 6 ianuarie, în încercarea de a opri validarea victoriei lui Joe Biden.Imaginile acelea înfiorătoare, împreună cu ani de retorică amară, îl costă bani pe Trump. Veniturile unora dintre proprietăţile sale de lux au scăzut, locurile vacante în clădirile de birouri au crescut, iar creditorii săi avertizează că veniturile companiei ar putea să nu fie suficiente pentru acoperirea plăţii datoriilor, conform declaraţiilor financiare ale lui Trump în calitate de preşedinte, datelor financiare ale Trump Organization depuse la agenţii guvernamentale şi rapoartelor unor firme care urmăresc finanţele companiilor imobiliare.Potenţialii chiriaşi din New York se feresc de clădirile sale, pentru a evita asocierea cu Trump, a spus un broker imobiliar. Organizatorii turneelor de golf au scos evenimente de pe terenurile sale.Concentrarea lui Trump asupra brandului politic a depăşit din ce în ce mai mult identitatea sa de mogul imobiliar, spune un veteran al industriei ospitalităţii.”Înainte de cariera sa politică, marca Trump era despre lux – cazinouri, staţiuni de golf. Când a intrat în politică, marca Trump a luat-o într-o direcţie cu totul diferită”, a spus Scott Smith, fost director de hotel şi profesor de ospitalitate la Universitatea din Carolina de Sud.Afacerea lui Trump rămâne, de asemenea, sub umbra unei anchete comune de fraudă penală, a biroului procurorului districtual din Manhattan şi a procurorului general din New York. Compania şi directorul financiar de multă vreme al acesteia, Allen Weisselberg, au fost acuzaţi de o schemă de sustragere a impozitelor pe salarii, iar anchetatorii continuă să cerceteze dacă Trump sau reprezentanţii săi au comis fraudă prin denaturarea datelor financiare în cererile de împrumut şi declaraţiile fiscale. Weisselberg şi compania neagă faptele şi contestă acuzaţiile.În timp ce afacerea sa de dezvoltare imobiliară are probleme, Trump a anunţat primul acord major de la încheierea mandatului ce preşedinte, care nu are nimic de-a face cu imobiliarele. Pe 20 octombrie, el a spus că va construi o nouă platformă de socializare menită parţial să îi ofere un forum politic după ce a fost interzis de Facebook şi Twitter, care au declarat după revoltele de la Capitoliul SUA că Trump şi-a folosit conturile de pe platformele lor pentru a incita la violenţă.Acest acord s-ar putea dovedi profitabil pentru Trump, indiferent dacă platforma va avea succes. Investitorii s-au grăbit să cumpere acţiuni la Digital World Acquisition Corp, compania specială de achiziţie, tranzacţionată la bursă, care intenţionează să fuzioneze cu compania lui Trump, Media and Technology Group. Acţiunile Digital World au crescut şi valorează acum aproximativ 2 miliarde de dolari.Noua companie media a lui Trump va deţine cel puţin 69% din participaţia în compania combinată, dar Trump nu şi-a dezvăluit nivelul de proprietate în Trump Media. Trump a strâns, de asemenea, bani pentru activitatea sa politică, care a raportat că avea 100 de milioane de dolari pe 30 iunie, în perspectiva unei candidaturi la preşedinţie în 2024.Eric Trump, fiul mijlociu al fostului preşedinte şi director al Trump Organization, a declarat într-un interviu că compania se află acum într-o situaţie ”fenomenală”. El a citat o refinanţare a unui împrumut pentru clădirile de birouri din San Francisco, care a oferit afacerii Trump aproximativ 162 de milioane de dolari în numerar, conform documentelor de împrumut şi a unui comunicat al Vornado Realty Trust (VNO.N), proprietarul majoritar al întreprinderii.”Deţinem o sumă uriaşă de numerar”, a declarat Eric Trump pentru Reuters. Într-un e-mail, un purtător de cuvânt al lui Donald Trump a negat că afacerea a scăzut de când acesta a intrat în politică. ”Compania imobiliară se descurcă extrem de bine, iar acest lucru este evident în Florida şi în alte părţi. Având în vedere pandemia de coronavirus, în care industria hotelieră a fost lovită deosebit de puternic, compania lui Trump se descurcă fenomenal de bine”, a spus Liz Harrington într-o declaraţie trimisă prin e-mail.Datele financiare arată că afacerile imobiliare ale lui Trump au scăzut. Veniturile din exploataţiile familiei, concentrate pe terenuri de golf şi hoteluri, au fost afectate în 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus. Veniturile hotelului său din Las Vegas, de exemplu, au scăzut de la 22,9 milioane de dolari în 2017 la 9,2 milioane de dolari în 2020 şi în primele 20 de zile din 2021, potrivit declaraţiilor financiare ale lui Trump.Trump face în prezent o a doua încercare de a-şi vinde contractul de închiriere pe o proprietate importantă, Trump International Hotel, găzduit într-o fostă clădire federală din Washington, D.C., după ce nu a reuşit să atragă un cumpărător la preţul cerut iniţial de 500 de milioane de dolari.Între timp, compania plăteşte chirie guvernului federal 3 milioane de dolari anual, conform documentelor publicate la începutul acestei luni de Comitetul de Supraveghere al Congresului SUA. Aceste date arată că hotelul lui Trump din Washington a pierdut peste 73 de milioane de dolari din 2016.Prejudiciul adus imaginii de afaceri a lui Trump a început la începutul preşedinţiei sale. Un consultant al lui Trump, care a pledat într-o audiere publică din 2017 pentru o taxă mai mică la staţiunea sa de golf Doral, a spus că politica lui Trump i-a deteriorat modelul de afaceri. ”De fapt, nu este vorba despre proprietate, ci despre marcă”, a spus consultantul Jessica Vachiratevanurak, la o audiere din decembrie 2017 a Consiliului de ajustare a valorii din Miami-Dade, într-o înregistrare video analizată de Reuters.Ea a citat o întâlnire la care a participat, în care directorii de top ai Trump Organization au descris ”efecte grave” asupra afacerii sale de golf, de exemplu, în urma anulării turneelor şi a evenimentelor de caritate de către organizaţii care doresc să evite asocierea cu Trump.Staţiunea a înregistrat venituri în scădere de la 92 de milioane de dolari în 2015 la 75 de milioane de dolari în 2017, a spus ea la o altă audiere, în anul următor. Declaraţia financiară prezidenţială a lui Trump include venituri ale Doral de 44 de milioane de dolari pentru anul trecut. Vachiratevanurak a refuzat să ofere alte informaţii pentru Reuters.