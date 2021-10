Mai multe școli din New York interzic costumele de Halloween inspirate din serialul "Squid Game"

În Statele Unite, pentru a marca Halloween-ul, copiii pot merge deghizaţi la ore în ultima zi de şcoală înainte de sărbătoare, care anul acesta cade într-o duminică.Cu toate acestea, în districtul şcolar Fayetteville-Manlius, situat în nordul statului New York şi de care depind şase şcoli, inclusiv trei elementare, costumele inspirate de seria "Squid Game" nu vor putea fi purtate vineri "din cauza mesajelor violente pe care le pot inspira", a declarat superintendentul său, Craig Tice, într-o declaraţie transmisă presei, inclusiv către AFP.Serialul, care a devenit un fenomen global, prezintă personaje marginalizate din Coreea de Sud, care participă la jocuri tradiţionale pentru copii pentru a câştiga o sumă uriaşă de bani. Perdanţii sunt însă ucişi, în scene extrem de violente.În serial, toţi jucătorii poartă treninguri verzi care le dau o alură de prizonieri, în timp ce gardienii lor sunt îmbrăcaţi într-o salopetă fucsia şi au pe cap măşti negre, pe care apar un triunghi, un cerc sau un pătrat în funcţie de rangul lor.Costume de Halloween inspirate de serial s-au vândut ca pâinea caldă în ultimele zile într-un magazin de profil din Manhattan, New York, după cum a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului.De obicei, şcolile din New York interzic deja tot felul de măşti sau arme false, potrivit e-mail-urilor primite de părinţi şi consultate de AFP. "Personalul a observat recent că unii elevi, în pauze, imită jocurile din 'Squid Game'", iar Netflix a clasificat seria ca nepotrivită pentru persoanele sub 17 ani din Statele Unite, a adăugat Tice.