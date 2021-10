VIDEO De la Facebook la Meta: Noua mișcare a lui Mark Zuckerberg de schimbare a denumirii companiei, primită cu ironii și comentarii acide

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ — Meta (@Meta) October 28, 2021

Cancerul democrației

Meta as in “we are a cancer to democracy metastasizing into a global surveillance and propaganda machine for boosting authoritarian regimes and destroying civil society… for profit!” https://t.co/jzOcCFaWkJ — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2021

If I had to say what hell looked like… https://t.co/HeIqEtd8MI — Jonathan Freedland (@Freedland) October 28, 2021

New season of Black Mirror takes a wild turn pic.twitter.com/3uwnS86hn2 — ian bremmer (@ianbremmer) October 28, 2021

Compania sub umbrela căreia funcționează Facebook, Instagram sau Whatsapp se va numi ”Meta” fără ca platformele sociale respective să sufere vreo modificare a denumirii.Schimbarea vine în contextul noului scandal generat de scurgerea de informații ”Facebook Papers” - mai multe documente care atestă faptul că Mark Zuckerberg și compania sa au pus profitul mai presus de orice efort de a combate dezinformarea și incitarea la ură. Acuzațiile au fost făcute de o fostă angajată a companiei Francis Haugen, devenită acum avertizor de integritate.Marea operațiune de PR a lui Mark Zuckerberg însoțită de o prezentare a noului proiect privind realitatea virtuală ”The Metaverse”, văzut drept viitorul internetului, a fost primită cu o serie de comentarii critice și ironice.Emisiunea satirică ”Daily Show” a parodiat clipul video prezentat de Mark Zuckerberg despre realitatea virtuală proiectându-l pe acesta în toiul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2020 sau al marșului supremației albilor din Charlottesville, din 2017. Ambele evenimente au fost organizate pe Facebook.“Imaginează-ți că ți-ai pus ochelarii și ești instant în spațiul casei tale, iar aceasta are o perspectivă incredibil de frumoasă și inspirațională”, spune Zuckerberg cel virtual proiectat în mijlocul protestatarilor care au luat cu asalt Capitoliul cerând anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale, chiar în ziua în care congresul urma să valideze victoria democratului Joe Biden. În background, se văd fanii lui Trump purtând torțe.Politicieni din toate partidele au reacționat și ei față de noua mișcare controversată a lui Mark Zuckerberg.Alexandria Ocasio-Cortez a criticat mișcarea fără niciun fel de rezerve vorbind despre Facebook ca despre ”cancerul democrației”.În opinia sa, compania lui Zuckerberg este ”o mașinărie de supraveghere la nivel global și de propagandă care consolidează regimurile autoritariste și distruge societatea civilă”.Și pe twitter au apărut o serie de comentarii ironice.Nici jurnaliștii nu s-au abținut de la comentarii. Un editorialist de la The Guardian spune că noua realitate virutală descrisă de Mark Zuckerberg în metaverse este imaginea iadului în timp ce alți comentatori fac referire la distopii și la serialul Black Mirror.Senatorii Richard Blumenthal și Ed Markey nu au fost nici ei reținuți în a folosi cuvinte dure la adresa lui Zuckerberg. Blumenthal, fost procuror general al statului Connecticut, a precizat că schimbarea de brand nu este altceva decât o tentativă de a induce confuzie în rândul publicului și de a distrage atenția de la noul scandal, potrivit The Guardian El spune însă că această mișcare nu va reuși să șteargă ani de practici neortodoxe care nu au ținut seama deloc de dreptul la viață privată, de protejarea copiilor, ani în care compania a împrăștiat ură și chiar a încurajat ”genocidul”.