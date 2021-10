Noam Chomsky critică dur o revistă universitară ce și-a cerut scuze pentru antisemitism: „Nu ar trebui permis”

Revista eSharp a Universității din Glasgow a publicat în 2017 un eseu cu titlul „Militarea pentru ocupație: Externalizarea propagandei zioniste în Regatul Unit” (Advocating Occupation: Outsourcing Zionist Propaganda in the UK).Jane Jackman, autoarea eseului, nota în acesta că „deși inițial a întărit legăturile cu diaspora evreiască, obiectivul pe termen lung al Israelului a fost de a recruta și folosi ca resursă o cohortă de susținători zioniști de la firul ierbii pentru a promova firul narativ al Israelului în sfera mai largă a societății.Ea a sugerat de asemenea că presa din Israel a ignorat o serie Al Jazeera din 2017 care sugera că lobby-ul pro-israelian are o influență neobișnuită în Marea Britanie.Revista studențească și-a cerut scuze în luna mai a acestui an, afirmând că eseul nu întrunește „standardele academice”.„Acest articol folosește unele strategii discursive, printre care o selecție părtinitoare a surselor precum și o denaturare a datelor care promovează o teorie antisemită nefondată în legătură cu statul Israel și activitățile sale în Regatul Unit”, afirmă eSharp. The Times of London relatează că săptămâna aceasta a fost creată o petiție numită „capitularea Universității Glasgow” care acuză instituția de învățământ superior de limitarea libertății de exprimare.Noam Chomsky a afirmat că scuzele adresate de revistă reprezintă „o lovitură serioasă împotriva libertății universitare care nu ar trebui permisă”.Revista eSharp este redactată și condusă de cercetători din cadrul Colegiului de Arte al Universității Glasgow.