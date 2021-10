​​VIDEO Campanie împotriva schimbărilor climatice: Un dinozaur „ocupă” sediul ONU cerând umanităţii să nu-şi provoace extincţia

Sub privirile uluite ale diplomaţilor de la ONU, Frankie şi-a continuat mesajul evidenţiind nesăbuinţa rasei umane. „Măcar noi am avut un asteroid. Dar voi ce scuză aveţi?”, i-a întrebat dinozaurul, evocând evenimentul care a provocat dispariţia speciei sale.









„Trebuie să vă spun, şi veţi considera că este evident, că extincţia este ceva rău. Dar, să vă provocaţi singuri extincţia? Este lucrul cel mai ridicol pe care l-am auzit în 70 de milioane de ani'', spune în apariţia sa într-o scurtă înregistrare video dinozaurul botezat „Frankie”.Prin această acţiune inedită Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a dorit să-şi promoveze o iniţiativă în care cere guvernelor din întreaga lume să nu mai finanţeze combustibilii fosili şi să sprijine în schimb energiile regenerabile, pentru a combate astfel schimbările climatice.„Într-o lume cu dificultăţi fiscale, cu o datorie în creştere, cu sărăcie şi inegalităţi tot mai mari, este iraţional să cheltuim în fiecare an circa 423 de miliarde de dolari pentru a stimula rămânerea noastră în trecut, în loc să investim în viitor”, a susţinut la o conferinţă de presă administratorul PNUD, Achim Steiner.„Este ca şi cum am cheltui miliarde în fiecare an finanţând meteoriţi imenşi. Este ceea ce voi faceţi acum”, spune în sprijinul acestuia dinozaurul Frankie în propriul mesaj, ţinând la rândul său să amintească faptul că în lumea întreagă „sunt oameni care trăiesc în sărăcie”. „Nu credeţi că să-i ajutaţi pe ei ar avea mai mult sens decât, nu ştiu, să plătiţi pentru dispariţia unei specii întregi”, întreabă mai departe Frankie.La punerea în practică a ideii PNUD cu apariţia lui Frankie, detaliată pe portalul www.dontchooseextinction.com, au colaborat mai multe figuri ale lumii artistice, printre care se numără actorul danez Nicolaj Coster-Waldau, cunoscut pentru rolul din „Game of Thrones”, actorul şi muzicianul american Jack Black, actriţa mexicană González sau cea senegaleză Aissa Maiga.„Viaţa pe planeta noastră este sufocată de gazele cu efect de seră şi de combustibilii fosili. Priorităţile trebuie să se schimbe dacă dorim ca umanitatea şi Terra să supravieţuiască”, a indicat în intervenţia sa Coster-Waldau.