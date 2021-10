Concedierea doctorului Fauci l-ar ajuta pe Joe Biden să stăpânească următorul val al pandemiei - și să câștige încredere

Aceasta ar putea avea loc în contextul în care Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) au admis că EcoHealth și Institutul de Virusologie din Wuhan au efectuat experimente controversate (despre care HotNews a relatat pe larg ). Fauci, probabil în necunoștință de cauză, a dezinformat Congresul SUA negând faptele.

Nu există dovezi că un accident de laborator de la institutul din Wuhan ar fi declanșat pandemia, sau că SARS-CoV-2 ar proveni dintr-un laborator din Wuhan sau din altă parte. Dar dezvăluirea faptului că fonduri americane au finanțat cercetarea controversată - și faptul că nu a recunoscut – au adâncit neîncrederea deja existentă în Fauci și prin extensie în administrația Biden.

Doar cei mai înfocați democrați mai contrazic noțiunea că Fauci a devenit de mult o figură conflictuală în subiectul Covid. A devenit evident pe 17 octombrie când, într-un interviu la Fox News, Fauci s-a autocaracterizat din nou drept personificarea „științei, a datelor și a faptelor concrete” și a spus că aceia care nu sunt de acord cu el sau îl critică sunt „teoreticieni ai conspirației”: „Sunt oameni care nu țin cu mine și este de înțeles deoarece ceea ce fac și încerc din greu este să fiu ghidat de adevăr. Iar uneori adevărul devine deranjant pentru unii oameni, așa că reacționează împotriva mea”.

Biden însuși i-a înstrăinat pe sceptici cu tonul său disprețuitor. Joi seară i-a batjocorit pe oamenii cu îngrijorări legate de siguranța vaccinului sau de deciziile guvernului spunând că aceia pretind că „au libertatea de a-i ucide pe alții cu Covidul lor”. Chiar dacă poate fi înțeleasă frustrarea lui Biden față de americanii care din diverse motive nu se vaccinează, „nu este prezidențială”, spune un membru senior al echipei unui congresman democrat de centru, neautorizat de șeful său să facă declarații.

Dezvăluirea faptului că NIH au finanțat cercetările controversate erodează mai adânc poziția lui Fauci de a conduce lupta SUA împotriva pandemiei. Atitudinea lui a înfuriat deja un segment deloc nesemnificativ al populației. Chiar înainte ca dezvăluirea faptului că declarațiile lui pentru Congres și senatorul Paul au fost eronate, strategi democrați au spus pentru Newsweek că Biden ar face bine și pentru el, și pentru țară să găsească o figură mai puțin divizatoare care să coordoneze ultimele capitole ale pandemiei. „Dacă poți să îndepărtezi ceva din otrava politică [din Covid] într-un an electoral este un mare câștig”, spune Ryan Pougiales, director adjunct pentru politici la Third Way, un think-tank democrat centrist.

Oficialități publice din sănătate adoptă deja o abordare diferită de a lui Fauci când vorbesc despre pandemie. Directoarea de la CDC, Rochelle Walensky, a vorbit în interviurile din această vară despre recomandările privind dozele booster de vaccin fără a-și atrage reacții negative puternice de la sceptici și oponenți. Tonul ei ponderat și transparența privind incertitudinile oamenilor de știință au oferit o alternativă la prezentarea în alb-negru a problemelor de către Fauci.

Președintele Donald Trump, căruia i-a displăcut evident Fauci și nu a fost de acord cu recomandările lui, nu l-ar fi putut concedia fără a-și atrage critici intense și acuzații că nu vrea să audă adevărul despre virus, vaccinuri, măști și carantină. Președintele Biden nu are această constrângere. Noile dezvăluiri despre sprijinul contribuabililor americani pentru cercetările de laborator de la Wuhan pun sub semnul întrebării credibilitatea lui Fauci și-i dau lui Biden mai multă libertate de acțiune.