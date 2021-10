VIDEO O parte a craterului vulcanului de pe La Palma s-a prăbuşit, într-un moment de maximă activitate

”Ne aflăm într-un moment de maximă activitate", a informat David Calvo, purtătorul de cuvânt al institutului Involcan.

În declaraţii acordate EFE, Calvo a subliniat că emisiile de gaze sunt "o nebunie", având în vedere că s-a ajuns la expulzarea a 50.000 de tone de sulf iar vulcanul expulzează mai multă lavă decât la sfârşitul săptămânii trecute, când au fost descoperite două fisuri pe partea laterală a craterului şi o nouă gură de scurgere.

Calvo a reiterat că gazele marchează tendinţa a ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele ore, astfel încât nu crede că vor avea loc schimbări semnificative.

El a explicat că printr-una dintre cele două guri, lava "trage" spre sud, ameninţând alte zone din municipiul Los Llanos de Aridane prin care până acum nu a trecut.

Rămâne de văzut care este direcţia pe care o vor lua celelalte două fluxuri nou create, dacă se îndreaptă spre localităţile Todoque şi La Laguna, sau dacă se vor îndrepta spre alte zone.

Cumbre Vieja this morning, a thread...this is never ending. \uD83D\uDE25 #LaPalma pic.twitter.com/LzrP7J7WpR

Unele scurgeri de lavă s-au extins atât de mult, încât au delimitat un perimetru "brutal" de până la 3 kilometri lăţime, care a condus la amplificarea zonei de securitate.

Avance de las coladas producidas por el desbordamiento ocurrido hace unos minutos / Advance of the flows produced by the overflow occurred a few minutes ago #lapalma pic.twitter.com/8wiroclICW