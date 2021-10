Alec Baldwin prima reacție după uciderea unei regizoare: „Cuvintele nu reușesc să-mi exprime șocul și tristețea”

Starul american Alec Baldwin s-a declarat devastat vineri după ce a ucis-o cu o zi înainte, probabil accidental, pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale unui western din statul american New Mexico, un eveniment pe cât de tragic pe atât de extrem de rar în cinema.

„Nu există cuvinte pentru a descrie şocul şi tristeţea în ceea ce priveşte tragicul accident care i-a luat viaţa lui Halyna Hutchins, o soţie, mamă şi o colegă a noastră foarte admirată. Cooperez pe deplin cu Poliţia în această investigaţie”, a scris el pe Twitter. „Inima mea e frântă pentru soţul ei, fiul lor şi toţi cei care o ştiau şi o iubeau pe Halyna”, a scris actorul pe Twitter.



There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and