Şeful Pentagonului nuanţează declaraţia preşedintelui Biden despre o intervenţie americană pentru a apăra Taiwanul

Declaraţia liderului de la Casa Albă contrazice îndelungata politică americană aşa-numită de „ambiguitate strategică”, prin care Washingtonul ajută Taiwanul să-şi consolideze potenţialul militar, dar fără a-i promite explicit că Statele Unite vor interveni militar în cazul unui atac militar chinez asupra acestei insule.









Lloyd Austin: SUA rămân ataşate principiului unei „singure Chine”







„La fel cum am făcut în trecut sub mai multe administraţii, vom continua să ajutăm Taiwanul cu toate tipurile de capacităţi militare de care ar avea nevoie pentru a se apăra singur”, a declarat Austin la sediul NATO din Bruxelles.„Aşadar, rămânem concentraţi pe aceste măsuri. Şi nu mă voi angaja în speculaţii de niciun fel în ce priveşte Taiwanul”, a adăugat el în faţa presei, după o reuniune a NATO.Întrebat joi asupra posibilităţii unei intervenţii militare americane pentru a apăra Taiwanul, preşedintele Joe Biden a răspuns afirmativ . „Da, avem un angajament în acest sens”, a spus preşedintele SUA în timpul unei discuţii cu alegătorii.Statele Unite rămân ataşate principiului unei „singure Chine”, conform căruia Washingtonul nu recunoaşte pe plan diplomatic decât guvernul de la Beijing, a insistat şeful Pentagonului. „Nimeni nu doreşte să vadă tensiunile din strâmtoarea Taiwanului degenerând în confruntări, cu siguranţă nici preşedintele Biden”, a subliniat Lloyd Austin.Întrebat la rândul său despre riscul ca forţele NATO să se vadă angrenate într-un potenţial conflict militar între SUA şi China, secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, a refuzat să „speculeze asupra unei situaţii ipotetice”.China l-a îndemnat vineri pe preşedintele american la „prudenţă”, Beijingul asigurând că nu lasă „niciun loc compromisului” în chestiuni ce privesc „suveranitatea şi integritatea sa teritorială”.Taiwanul are propriul guvern de la victoria comuniştilor în partea continentală a Chinei, în 1949, dar Beijingul consideră acest teritoriu ca una din provinciile sale şi ameninţă că va recurge la forţă în cazul în care insula îşi proclamă oficial independenţa.