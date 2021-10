Miliardarul Jack Ma a părăsit pentru prima dată China după ce a atras furia autorităților de la Beijing anul trecut

Jack Ma n-a fost văzut în public timp de aproape 3 luni



Prețul acțiunilor Alibaba, compania de comerț electronic a lui Ma, au crescut cu 9,2% pe bursa din Hong Kong luni dimineața, după dezvăluirea informației.Ma a avut doar câteva apariții în public discrete după ce listarea pe bursă a Ant Group, platforma sa de tranzacții online, a fost blocată în noiembrie 2020 de către președintele chinez Xi Jinping , la scurt timp după ce miliardarul a criticat în public autoritățile de reglementare financiară de la Beijing.Înainte de a veni în Europa Ma s-a aflat în Hong Kong, unde are o locuință, afirmă două persoane familiarizate cu planurile sale de călătorie.Una dintre aceste persoane a relatat pentru Financial Times că miliardarul se află în Port d’Andratx, Mallorca, la bordul Zen, iahtul său de lux.Deplasarea în străinătate a lui Ma a fost anunțată pentru prima dată de South China Morning Post , ziarul din Hong Kong deținut de Alibaba. SCMP notează că miliardarul s-ar afla într-un „turneu de studiu” al agriculturii și afacerilor europene.Alibaba a primit o amendă record de 2,75 de miliarde de dolari în luna aprilie a acestui an pentru pretinse încălcări ale legilor antitrust.Ant Group între timp trece printr-o restructurare ordonată de Banca Centrală de la Beijing care ar putea relansa ideea listării pe bursă a companiei, însă la o valoare sub cea istorică vehiculată în luna octombrie a anului trecut.Dacă ar fi avut loc, listarea în valoare de 37 de miliarde de dolari ar fi fost cea mai mare din lume. Prima apariție în public a lui Ma după blocarea listării pe bursă a Ant Group a avut loc în luna ianuarie când acesta a participat la un eveniment organizat de una din fundațiile sale caritabile.La momentul respectiv Ma declara că el și colegii săi „au devenit mai motivați să ne dedicăm educației și binelui public”.