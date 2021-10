Raport Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, acuzat de omucidere din cauza modului în care a gestionat pandemia de coronavirus

La debutul pandemiei, Bolsonaro a fost unul dintre liderii care au negat sau minimalizat pericolul pentru sănătatea publică, a refuzat să poarte mască într-o primă fază, a participat la reuniuni cu suporterii și l-a demis pe ministrul sănătății pentru că nu era de acord cu restricțiile dispuse de acesta.Peste 600.000 de oameni au murit din cauza coronavirusului, în condițiile în care aproape 22 de milioane de brazilieni s-au infectat.Raportul citat are nu mai puțin de 1.078 de pagini și ar urma să fie votat de plenul senatului săptămâna viitoare, însă documentul a fost publicat de presa locală. Plenul are puterea de a amenda textul care oferă un portret devastator al neglijenței, incompetenței și al negaționismului în raport cu datele științifice, toate acestea fiind dominante pentru administrația Bolsonaro.Potrivit raportului, Bolsonaro a decis în mod ”deliberat și conștient” să amâne achiziționarea de vaccinuri antiCovid, condamnând mii de cetățeni la moarte.“Matematica situației este clară: cu cât mai multe infectări, cu atât mai multe decese. Fără vaccinuri, mortalitatea avea să fie una astronomică, ceea ce s-a și întâmplat”, se mai precizează în documente. ”Nu vom uita niciodată”, se adaugă în raport.Foști și actuali oficiali au fost audiați în cadrul anchetei de șase luni. Unul dintre foștii miniștrii ai sănătății a spus că Bolsonaro a ignorat în mod repetat avertismentele privind Covid-19.În concluzie, raportul îl acuză pe iderul de extremă-dreapta de nu mai puțin de 11 infracțiuni, printre care crime împotriva umanității, incitare la omucidere și șarlatanie, pentru că a promovat în mod repetat leacuri ineficiente împotriva virusului, printre care hidroxichlorochină.Însă, potrivit The Guardian, cea mai serioasă acuzație rămâne refuzul de a achiziona vaccinuri antiCovid în prima fază, în ciuda ofertelor prezentate guvernului. “În ciuda tuturor ofertelor de vaccinuri, guvernul federal a decis să nu le cumpere, o decizie care contravenea tuturor studiilor științifice care atestau eficacitatea și siguranța acestora, dar și sfaturilor epidemiologilor care declarau zilnic că vaccinurile vor salva vieți omenești”, se mai arată în raport.Raportul mai susține că acțiunile lui Bolsonaro s-au bazat pe credința în imunitatea de trumă obținută pe calea naturală a infectării.Este puțin probabil însă ca Bolsonaro, care se apropie de sfârșitul celui de-al treilea an de mandat prezidențial, să fie cercetat penal pentru aceste acuzații aduse de Senat. Cel puțin atâta vreme cât este președinte în exercițiu.Cu toate acestea, mulți experți cred că ancheta parlamentară a produs suficiente daune la nivelul capitalului politic al unui lider care caută să fie reales anul viitor. Sondajele de opinie arată că Bolsonaro ar pierde alegerile din octombrie 2022 în fața fostului președinte de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.