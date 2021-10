Statuia lui Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori ai SUA, va fi înlăturată din primăria New York fiindcă a avut sclavi

O comisie a Consiliului municipal a adoptat în unanimitate retragerea statuii lui Jefferson, care a fost şi unul dintre autorii Declaraţiei de Independenţă a SUA.El avea pe plantaţia sa din Virginia mai mult de 600 de sclavi. A avut şase copii cu una dintre sclave.Retragerea a fost cerută de mai mulţi ani de consilierii municipali de origine latină şi de culoare, iar statuia va fi mutată într-o sală a societăţii istorice a oraşului New York.Al treilea preşedinte american, „Jefferson reprezintă cu siguranţă cele mai ruşinoase pagini din lunga şi nuanţata noastră istorie”, a explicat Adrienne Adams, consilieră de origine afro-americană.Dezbaterea privind prezenţa acestei statui în sala Consiliului Primăriei din New York a fost relansată odată cu mişcarea Black Lives Matter, născută după decesul afro-americanului George Floyd, asfixiat sub genunchiul unui poliţist alb în mai 2020 la Minneapolis.După mai mulţi ani de tensiuni axate pe trecutul scalvagist al SUA, cel mai important monument criticat drept un simbol rasist în ţară a fost demolat pe 8 septembrie, în Virginia.Statuia uriaşă a generalului Lee, fost comandant al sudiştilor, a fost dată jos de pe piedestal după mai mult de 130 de ani în Richmond.În timp ce numeroase monumente confederate din patru colţuri ale ţării au fost demontate - uneori în plină noapte, în contextul mişcării Black Lives Matter, guvernatorul democrat al statului Virginia, Ralph Northam, a dorit să dea un exemplu.În luna iulie a anului trecut Camera Reprezentanților, camera inferioară a legislativului de la Washington, a votat pentru înlăturarea statuilor confederate din Capitoliul american