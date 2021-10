SUA: Atac armat mortal la o universitate din Lousiana, al doilea din ultimele zile. Niciunul dintre suspecți nu a fost încă prins

Un incident armat într-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminică cu un mort şi şapte răniţi, a anunţat poliţia acestui stat din sud-estul SUA, la câteva zile după ce o persoană a fost ucisă într-un alt atac armat la aceeaşi facultate, relatează luni France Presse.

Una dintre victimele ultimului incident armat, produs la ora 1 dimineaţă în noaptea de sâmbătă spre duminică, studia la Grambling State University (GramFam), a anunţat poliţia din Louisiana, adăugând că un rănit se află în stare critică.

There was a shooting on Grambling’s campus last night. This is so sad and disturbing. Rest In Peace to those who lost their lives \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFE pic.twitter.com/jMqkX1Opio