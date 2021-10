Scriitoarea spaniolă care a câștigat un premiu de 1 milion de euro s-a dovedit a fi ...trei bărbați

Cei trei bărbați și-au semnat romanele cu pseudonimul Carmen Mola, într-o traducere aproximativă ”Carmen cea mișto”relatează The Guardian Una dintre cărțile lor a primit premiul pentru literatură Planeta Prize , moment în care autorii au decis să dezvăluie adevărul din spatele pseudonimului pentru a încasa cecul în valoare de un milion de eruo, iar dezvăluirea s-a produs chiar la ceremonia de decernare la care participa și regele Spaniei.Agustín Martínez, Jorge Díaz și Antonio Mercero au publicat mai multe romane thriller sub numele de Carmen Mola. Înainte de a se lansa în această aventură, cei trei colaboraseră ca scenariști sub numele lor real, printre proiecte figurând seralele TV ”Central Hospital” și “Blind Date”.Personajul principal din romanele polițiste semnate de Carmen Mola este detectivul Elena Blanco, descrisă ca o ”femeie ciudată și solitară, care iubește grappa, karaoke, mașinile clasice și sexul pe bancheta din spate, potrivit editurii Penguin Random House.Bărbații, cu vârste între 40 și 50 de ani, au negat faptul că au recurs la această farsă pentru a-și vinde mai bine cărțile.“Nu ne-am ascuns în spatele unei femei, ne-am ascuns în spatele unui nume”, a declarat Antonio Mercero pentru cotidianul El Pais. “Nu am nici cea mai vagă idee dacă un pseudonim masculin ar fi vândut mai prost, dar mă îndoiesc”, a mai comentat scriitorul. Potrivit site-ului presupusei scriitoare, unde apar interviuri fictive, Carmen Mola ar fi fost o profesoară de matematică, trecută de 40 de ani, mamă a trei copii, un profil neobișnuit pentru o autoare de romane macabre, dominate de violență extremă.Pe site apare o fotografie cu o femeie care stă cu spatele la obiectivul aparatului foto.Misterul din jurul scriitoarei Carmen Mola i-a făcut, de altfel, pe mulți să se ducă cu gândul la celebra scriitoare italiană Elena Ferrante, care scrie povești în cu totul alt registru, dar care, la fel ca Mola, evită publicitatea invocând dorința de a-și proteja viața privată. Ferrante a deținut recent și o rubrică de eseuri în cotidianul The Guardian.