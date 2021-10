Regina Elizabeth, enervată de liderii lumii: Vorbesc, dar nu fac nimic

Comentariile suveranei au putut fi auzite într-o transmisiune live cu ocazia deschiderii sesiunii parlamentare din Țara Galilor, eveniment care a avut loc joi, la Cardiff, relatează The Guardian Discutând cu ducesa de Cornwall și Elin Jones care prezida ședința parlamentului, regina s-a referit la summitul privind schimbările climatice Cop26 care va avea loc la Glasgow începând cu 31 octombrie și la care va participa, alături de alți membri ai familiei regale.“Este extraordinar, nu-i așa? Am tot auzit de Cop ... și nici acum nu știu cine va veni (la summit- n.red). Nu am nici cea mai vagă idee”, s-a auzit comentând regina.“Știm doar cine Nu vine...Este enervant de-a dreptul când vorbesc, dar nu fac nimic”, a completat ea.Jones i-a replicat: “Exact. A venit vremea acțiunii ...și chiar mă uitam azi dimineață la televizior, la nepotul dumnevoastră (Prințul William) spunând că nu are niciun sens să mergem în spațiu, trebuie să salvăm Pământul”.Regina a zâmbit: ”Da, am citit și eu”.Preşedintele american Joe Biden se va deplasa la Glasgow pentru Conferinţa ONU pentru combaterea schimbărilor climatice (COP26), a confirmat joi seara Casa Albă. Teoretic, 120 de lideri sunt așteptați să participe la summit.