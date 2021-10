VIDEO Violențe în Beirut în timpul unui protest Hezbollah: Cel puțin 5 morți și 20 de răniți

În Beirut au avut loc joi focuri de armă ce au ucis cel puțin cinci șiiți libanezi, autoritățile spunând că a fost vorba de un atac asupra protestatarilor ce erau pe cale spre o demonstrație organizată de Hezbollah pentru demiterea judecătorului ce investighează explozia de anul trecut din portul Beirut, transmite Reuters.

Gloanțele au zburat chiar pe unde a fost linia frontului războiului civil ce a avut loc între 1975 și 1990, violențele - cele mai grave din ultimii ani – subliniind criza tot mai mare a investigației privind explozia din august 2020, criză ce subminează eforturile guvernului de a rezolva una dintre cele mai grave situații economice din istoria țării.

Scenele de joi au amintit de războiul civil, televiziunile locale difuzând imagini cu gloanțe ricoșând din pereții clădirilor și oameni care fugeau spre un loc adăpostit.

Una dintre victime a fost o femeie lovită de glonț în propria casă, potrivit unei surse militare ce a precizat că toți cei morți sunt șiiți.

Într-o școală din apropiere, profesorii le-au spus copiilor să se așeze pe jos pe burtă, cu mâinile pe cap.

Armata a transmis, printr-un comunicat, că focurile de armă au vizat protestatarii ce treceau prin rondul Teyouneh, aflat între cartierele creștin și musllman șiit.

Hazboolah și aliatul său mișcarea șiită Amal, au spus că grupuri de persoane înarmate au tras în protestatari de pe acoperișuri, țintind la cap, pentru a atrage Libanul într-un conflict.

La fața locului au fost aduse forțe mari ale armatei, care a anunțat că va deschide focul împotriva oricui trece înarmat pe stradă.

Focuri de armă au continuat să se audă timp de mai multe ore, împreună cu explozii ce par să fie de aruncătoare de grenade.

VIDEO: \uD83C\uDDF1\uD83C\uDDE7 The Lebanese army are deployed in #Beirut as gunfire exchanges turn the capital into a war zone a few blocks from the Justice Palace, where hundreds of protesters had gathered to demand the removal of judge Tarek Bitar, the lead investigator in the port blast pic.twitter.com/uGj1xdpwE2