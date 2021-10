VIDEO Violențe în Beirut în timpul unui protest Hezbollah: Cel puțin 5 morți și 20 de răniți

Cinci persoane au fost împuşcate mortal şi cel puțin 20 au fost rănite, la Beirut, în timpul unei manifestaţii a susţinătorilor mişcărilor şiite Hezbollah şi Amal, informează joi AFP și Reuters.

Violenţele au izbucnit la limita dintre cartierele creştin şi musulman şiit ale capitalei libaneze. Postul de televiziune Al-Manar, al mişcării Hezbollah, a relatat că focurile de armă au vizat manifestanţii care se îndreptau spre Palatul Justiţiei.

Potrivit medicului Mariam Hassan, de la spitalul Sahel, o persoană a fost împuşcată mortal în cap, iar o alta - în piept.

Agenţia naţională de informaţii ANI a relatat despre un al treilea mort, la spitalul Rassoul al-Aazam, situat tot în cartierul şiit din sudul capitalei libaneze. Circa 20 de persoane au fost rănite, potrivit Crucii Roşii libaneze.

VIDEO: \uD83C\uDDF1\uD83C\uDDE7 The Lebanese army are deployed in #Beirut as gunfire exchanges turn the capital into a war zone a few blocks from the Justice Palace, where hundreds of protesters had gathered to demand the removal of judge Tarek Bitar, the lead investigator in the port blast pic.twitter.com/uGj1xdpwE2