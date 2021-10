Guvernatorul băncii centrale din Slovacia şi membru în conducerea BCE, Peter Kazimir, acuzat oficial de implicare într-un caz de mită

”Nu mă simt vinovat de nicio ilegalitate. Faptele descrise în rezoluţie nu sunt adevărate şi argumentele nu sunt susţinute de dovezi. Nu am nicio informaţie şi nici nu am cunoştinţă să fi încălcat legea şi nu am avut niciun interes să influenţeze vreo procedură”, a spus Kazimir, care a fost ministru de Finanţe înainte de a deveni şeful băncii centrale în 2019, citează News.





Purtătorii de cuvânt ai procurorilor slovaci implicaţi în această chestiune nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.





Banca centrală a refuzat să comenteze dincolo de declaraţia lui Kazimir, în timp ce guvernul slovac nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. BCE a refuzat să comenteze.





Site-ul de ştiri slovac www.aktuality.sk, citând mai multe surse neidentificate, a relatat că Kazimir a fost acuzat într-un caz legat de o presupusă mită pentru fostul şef al administraţiei fiscale din ţară, care a fost acuzat în mai multe cazuri şi cooperează acum cu anchetatorii.





Avocatul lui Kazimir, Ondrej Mularcik, a confirmat telefonic pentru Reuters că Kazimir a fost acuzat de luare de mită şi va face apel la decizie. El a spus că Kazimir a fost acuzat de o faptă cu cea mai mică gravitate din codul penal al Slovaciei, care se pedepseşte cu până la cinci ani de închisoare, dar nu a dat detalii despre caz.





Site-ul de ştiri a declarat că Kazimir a fost acuzat că a jucat rolul de ”curier”, care a adus şefului serviciului fiscal o mită de aproximativ 50.000 de euro (57.625 dolari), legată de proceduri fiscale nespecificate.





Din articol nu reiese clar de unde proveneau banii.





Kazimir a fost ministru de Finanţe, desemnat de partidul de stânga SMER, din 2012 până în 2019, înainte de a prelua mandatul de şase ani la conducerea băncii centrale.





Şeful administraţiei fiscale a fost numit de Kazimir în 2012 şi a rămas în funcţie până în 2018.





Slovacia, o ţară central-europeană cu 5,5 milioane de oameni şi membră a Uniunii Europene, trece printr-o serie de investigaţii privind corupţia în rândul oficialilor publici de când alegătorii au ales actualul guvern în martie 2020, pe fondul furiei provocate de asasinarea unui jurnalist care a investigat corupţia la nivel înalt.





Membrii Consiliului guvernatorilor BCE pot fi înlăturaţi dacă au fost găsiţi vinovaţi de abateri grave sau autorităţile furnizează suficiente dovezi că s-au angajat în astfel de abateri.





În 2018, Letonia l-au înlăturat din funcţie pe guvernatorului băncii centrale din funcţie şi l-au împiedicat să participe la şedinţele BCE după ce acesta a fost acuzat de un procuror de luare de mită, acuzaţie pe care guvernatorul a negat-o.





BCE la dat în judecată Letonia pentru acest caz, acuzând-o că a încălcat independenţa băncii centrale. Curtea Europeană de Justiţie s-a pronunţat în favoarea BCE şi a forţat Letonia să îl repună în funcţie pe guvernatorul băncii centrale întrucât nu s-au stabilit suficiente dovezi ale corupţiei acestuia.