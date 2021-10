Ministrul de externe al Ungariei: Migrația ilegală trebuie oprită atât pe rutele terestre, cât și pe cele maritime

După această întâlnire, ministrul ungar de externe a subliniat că în ultimii ani, Spania s-a aflat sub o presiune migratorie deosebită, ba mai mult, numărul celor care vin din Africa în această ţară în condiţii ilegale a crescut în acest an cu 50%.Potrivit oficialului ungar, trebuie mobilizate toate resursele pentru ca spațiul european să nu mai poată fi ținut sub presiunea migrației de-a lungul rutei maritime.În vederea opririi migraţiei pe cale maritimă, cel mai bun mod este dacă imigranţii sunt împiedicaţi să se urce la bordul navelor care îi transportă către țărmurile sudice ale continentului, astfel încât cooperarea cu țările nord-africane este extrem de importantă.Din punctul de vedere al stopării valurilor de migraţie, stabilitatea ţărilor din această regiune este un interes european foarte important. "Apărarea frontierelor, detectarea teroriștilor și lupta împotriva traficanţilor de persoane sunt acum printre prioritățile europene", a subliniat Péter Szijjártó, care a menţionat: Cooperarea economică între Ungaria şi Spania "se dezvoltă tot mai dinamic".În acest an, volumul schimburilor comerciale bilaterale a crescut cu 20% şi până la sfârşitul anului va ajunge, probabil, la cinci miliarde de euro". Ministrul ungar de externe se va consulta, joi, şi cu omologul său spaniol, José Manuel Albares. (Rador)