Contractele pentru gaze naturale au atins marţi noi maxime în Europa

În Marea Britanie, care este afectată în mod special de creşterea preţurilor angro pentru gazele naturale, preţurile pentru noiembrie au crescut cu 14%, la 2,79 lire sterline pe unitate termică. Gazele angro pentru livrare imediată au avansat cu 23%, la 2,5 lire pe unitate termică.Creşterea preţurilor angro a fost parţial cauzată de o creştere a cererii, în special din Asia, pe măsură ce economiile ies din blocajele provocate de Covid-19.O iarnă şi o primăvară rece din Europa au însemnat, de asemenea, că stocurile au fost epuizate puternic până în vară. Între timp, scăderea producţiei interne, condiţiile meteorologice nefavorabile din SUA şi lucrările esenţiale de întreţinere au creat o piaţă de gaz cu o ofertă limitată şi au făcut dificilă aprovizionarea cu gaze înainte de iarna care vine în întreaga regiune.Mai mulţi furnizori britanici de energie s-au prăbuşit pe fondul crizei preţurilor gazelor. Numai în septembrie, nouă companii au încetat să tranzacţioneze, potrivit rapoartelor. Într-un an normal, între cinci şi opt companii părăsesc piaţa din Marea Britanie, potrivit ministrului afacerilor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng. Vorbind marţi la emisiunea ”Street Signs Europe” a CNBC, Greg Jackson, CEO al Octopus Energy - care a absorbit recent peste jumătate de milion de clienţi de la compania concurentă Avro care şi-a oprit activitatea - a declarat că multe companii nu au reuşit să reziste crizei pentru că ”achiziţionau şi vindeau lung."Cred că acele companii [eşuate] sperau că, în cazul în care preţurile vor scădea, ar putea atrage clienţii cu o afacere, dacă vor creşte, vor fi capabili să scape şi să treacă peste criză. Această criză este atât de mare încât nimeni nu poate să reziste dacă nu este protejat”.Jackson a sugerat că testele de stres efectuate în sectorul bancar ar trebui aplicate în sectorul energetic pentru a se asigura că companiile funcţionează responsabil.”Ceea ce am văzut aici este necesitatea de a preveni acelaşi fel de tulburări”, a spus el pentru CNBC.Creşterea preţurilor gazelor nu este o problemă doar în Marea Britanie. În ultimele săptămâni, guvernele din Spania, Italia, Grecia şi Franţa au întreprins acţiuni drastice pentru a minimiza impactul acesteia asupra consumatorilor.Parlamentarii francezi fac presiuni pentru ca UE să devină mai puţin dependentă de gazele naturale de pe pieţele externe. Majoritatea gazelor cumpărate de Europa provin din Rusia şi Norvegia. Cu toate acestea, Marea Britanie este deosebit de vulnerabilă la actuala criză a preţurilor, deoarece gazul este crucial pentru aprovizionarea cu energie a Regatului Unit. Acesta joacă un rol semnificativ în încălzire, industrie şi generarea de energie electrică, iar peste 22 de milioane de gospodării sunt conectate la reţeaua de gaze din ţară.Cea mai mare sursă unică de gaz din ţară este U.K. Continental Shelf (UCS), care anul trecut a asigurat aproximativ 48% din livrările totale. Cu toate acestea, UCS este o sursă matură, ceea ce înseamnă că trebuie completată cu gaze importate de pe pieţele internaţionale. În septembrie, Kwarteng din Marea Britanie a declarat pentru Sky News că guvernul ia în considerare ”o mulţime de opţiuni” pentru a proteja furnizorii de preţuri angro ridicate, inclusiv cu potenţiale împrumuturi susţinute de stat. Cu toate acestea, el a sugerat că nu orice furnizor de energie ar fi eligibil să beneficieze de un astfel de sistem.Marea Britanie are limite în ceea ce priveşte cantitatea de furnizori care pot percepe consumatorii pentru energie, cu plafoane de preţ revizuite de guvern la fiecare şase luni. Unii se aşteaptă ca actualul plafon să fie ridicat atunci când acesta va fi revizuit de miniştri în aprilie, ceea ce înseamnă că gospodăriile britanice vor absorbi o parte din costul angro ridicat.Analiştii au avertizat că o creşterea preţurilor la gaz se va traduce probabil în niveluri ridicate ale inflaţiei. Într-un raport asupra deciziei sale de politică monetară din septembrie, Banca Angliei a declarat că rata inflaţiei va depăşi uşor nivelul de 4% în acest an, dublându-şi nivelul ţintă.